Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

4800 personer har onsdag ettermiddag underskrevet et opprop der de ber regjeringen myke opp karantenereglene for nordmenn med hytter i Sverige og Finland.

Men det finnes også tusenvis av utlendinger som eier hytte i Norge. Siden 16. mars har bare de med oppholdstillatelse fått slippe over grensa. Nå ber flere om å få komme inn i landet og se til eiendommen sin.

– Vi har et skikkelig problem, sier tyske Martin Ehlers.

Han bor i Berlin, men har tilbrakt utallige ferieuker i Norge. På Vanylven i Møre og Romsdal har familien hans sitt ferieparadis – et eget hus med eiet tomt.

– Gresset gror og den vakre hagen kommer til å se veldig trist ut. Vi må også fikse en vannledning, men det får vi ikke mulighet til, sier Ehlers.

Slik ser vanligvis feriebildene til tyske Martin Ehlers ut. I år sliter han med å komme seg til fritidsboligen i Møre og Romsdal. Foto: privat

Tør ikke risikere bomtur

I overkant av 10.000 norske hytter er eid av utenlandske statsborgere. Svensker eier hver fjerde av disse, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg kommer helårsboliger som benyttes som fritidsboliger av utlendinger.

Martin Ehlers har vært i kontakt med norsk politi for å be om lov til å utbedre vannskader på fritidsboligen. Han fikk til svar at de ikke tar forhåndsavgjørelser, og at han må møte opp på grensa.

Men han tar ikke sjansen på en bomtur.

– Jeg har full forståelse for karantenereglene og skjønner hvorfor Norge ikke vil ha utenlandske turister med mulig smitte inn i landet. Men utenlandske hus- og hytteeiere har mulighet til å sitte i karantene i eget hus, sier han.

Tror på annerledes-ferie

Da regjeringen innførte utvidet grensekontroll i midten av mars, var begrunnelsen at det var nødvendig for å begrense smittespredningen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen tør ikke å spå når grensene kan åpnes igjen. Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

Selv om antall smittede har gått ned, er det de samme argumentene som fortsatt brukes.

– For å beholde kontrollen over pandemien, må vi gjenåpne samfunnet gradvis og kontrollert. Dette kommer til å bli en annerledes sommer og ingenting kommer til å være helt som normalt, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.

Hun maner til fortsatt tålmodighet i befolkningen.

– Vi har sammen tatt kontroll over pandemien og vi må sammen beholde kontrollen. I dag er det for tidlig å si noe om en eventuell oppmykning av karantenereglene.

Les også: Politiet sender Heimevernet hjem fra grensa

Får nabohjelp

De siste årene har tyske Martin Ehlers og familien besøkt Norge og feriehuset i Vanylven mellom fire og seks ganger i året.

– Heldigvis har jeg veldig snille naboer i Norge som ser etter huset, men jeg kan selvfølgelig ikke forvente at de tar seg av hagen eller fikser andre ting, sier han.