700 meter med saltvann og en landegrense skiller Tore Sørby fra hytta.

Han står på lovlig grunn ved Sponvika i Halden og ser over fjorden. Under den gamle Svinesundsbrua ligger hans hytteparadis.

– Jeg lengter etter å komme meg over, sier han.

Sørby er en av de 12.416 nordmennene som eier fritidsboliger i Sverige, viser tall fra Statistiska centralbyrån.

Men på grunn av korona-situasjonen må de fleste som krysser grensa fra Sverige rett i 14 dagers karantene.

Nå ber mange av dem om en oppmykning av karanteneplikten.

God respons

1400 personer har skrevet under på en underskriftskampanje for å tillate bruk av hytter i Sverige og Finland under visse betingelser.

– Responsen har vært over all forventning, og fortsatt kommer det flere. Vi vil overlevere underskriftene til regjeringen og Folkehelseinstituttet mot slutten av uka, sier Siri Jetzel, som startet underskriftskampanjen.

Da regjeringen besluttet at nordmenn skulle få karantene etter å ha vært i Sverige, var justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) tydelig på at strenge tiltak var nødvendig.

– I den situasjonen vi er nå, må vi konsentrere oss om å stoppe spredningen av smitte i Norge. Da er det helt essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet, uttalte hun.

På dette tidspunktet var det heller ikke tillatt å besøke hytter i Norge. Dette hytteforbudet er opphevet. Nordmenn har dessuten fått lov til å utføre strengt nødvendig vedlikehold på hyttene i utlandet.

– Oppdratt til å holde avstand

Jetzels forslag går ut på at hytteeierne må kjøre rett til hytta uten å oppsøke bensinstasjoner, butikker eller kjøpesenter på veien. De skal heller ikke være i nærkontakt med andre enn personer i egen husstand.

På denne måten mener hun at smittefaren vil være liten.

– Jeg har stor respekt for covid-19 og smittespredning. Men i ukene som har gått, er vi blitt oppdratt til å holde avstand, til å sprite hendene og slikt. Derfor tror jeg det er lettere å lykkes med dette nå, sier hun.

Har ikke tro på hyttesommer

Totalt la nordmenn igjen over tre millioner gjestedøgn i Sverige i fjor. Aller mest var det på campingplasser.

Norge er rett og slett den største leverandøren av besøkende til Sverige.

Norske gjestedøgn i Sverige i 2019 Hotell 1 147 963 Utleiehytter (Stugbyar) 86 818 Vandrehjem 68 611 Camping 2 099 466 Private hytter og leiligheter 80 964

Denne sommeren skulle Tore Sørby feiret at det er 20 år siden han kjøpte tomta under Svinesundbrua. Fritidseiendommen har nå hytte, brygge, båthus, og en gammel tollstasjon som i dag fungerer som garasje.

– Men badesesongen og livet der borte, det tror jeg dessverre er over for i sommer, sier Sørby.

Norske myndigheter har varslet EU om at de kan komme til å forlenge kontrollen til 15. august.