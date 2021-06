Unge Høyre sterkt uenig i kritikken mot premiering i skolen

Mandag ble det mye debatt rundt premiering av flinke elever, etter at Nydalen videregående skole valgte å gi to avgangselever med de beste karakterene et gavekort på 1000 kroner hver. Men ikke alle er enig i kritikken.

– Jeg synes det er et gode at en skole tilgodeser noen som har utmerket seg bra i skolen. Det blir veldig rart hvis Utdanningsetaten og Oslo kommune skal gå inn og nekte dem å premiere noen få elever som har utmerket seg godt, sier leder i Unge Høyre Ola Svenneby.

Flere kritiske til premiering

Kira Amalie Berg Ottesen (19) var den første til å kritisere premieringen under sommeravslutning ved skolen sin, i et leserinnlegg hos Aftenposten mandag.

– I det øyeblikket de sa det var det som om alt låste seg inne i meg. Jeg kjente tårene presse på. Det var så vondt, sa Ottesen til NRK.

Flere hengte seg på og viste forståelse til Ottesens kritikk. Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge sa blant annet at karakterer ikke alltid reflekterer arbeidsinnsats.

Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sa også at individuelle premier potensielt kan virke mot sin hensikt.

KAN FUNGERE MOT HENSIKT: Thorkildsen mener at premiering kan øke prestasjonspresset blant elever. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ikke noe å kritisere

Svenneby reagerer sterkt etter at Utdanningsetaten og Oslo kommune uttalte til VG i går at de nå vil revurdere praksisen.

Han understreker at det å gi en ekstra honnør i tilfeller hvor elever har utmerket seg ikke er noe som burde kritiseres.

– I tillegg er det veldig underkommunisert at Nydalen videregående skole også har premiert andre som utmerker seg ikke bare faglig, men også sosialt for eksempel, fortsetter han.

STØTTER PREMIERING: Svenneby mener ikke at det er galt å premiere flinke elever. Foto: Unge Høgres Landsforbund

Er karakterer den beste måten å vurdere innsats på i skolen?

– Nei, karakterer er ikke alt. Man må gjerne trekke frem de som har hatt god progresjon, de med ekstraordinær innsats og ikke minst de som har bidratt til at andre har det bra, sier Svenneby til NRK.

– Men det betyr ikke at de som har utmerket seg spesielt godt ikke skal få anerkjennelse heller. Da er utfordringen heller at flere burde få det.

Vil se på praksis rundt premiering

I går kommenterte Utdanningsetaten premieringen i e-post til NRK. Da skrev etaten at ingenting er i veien for skolene til å belønne elever for gode skoleprestasjoner, innen idrett, entreprenørskap eller lignende.

Den samme praksisen er også vanlig for dem med de beste fagprøvene og svenneprøvene innen fagutdanning, skrev de også.

Men nå vurderer altså Utdanningsetaten og Oslo kommune å se på praksisen på nytt, skriver VG.

– Denne saken har vist at tiden er moden for å ta en ny diskusjon om dette, sier Trond Lien, divisjonsdirektør for videregående, voksenopplæring og fagopplæring.

– Ettersom det har vekket oppmerksomhet, tenker jeg det er på tide å vurdere dette på nytt i rektormøte til høsten, fortsetter han.

Trenger andre metoder for å motivere elever

I LYKKERUS: Ottesen er glad for at reaksjonene på premiering nå tas seriøst. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Når NRK tar kontakt med Ottesen på tirsdag, er hun i «lykkerus». Hun er svært fornøyd med at Utdanningsetaten har valgt å ta reaksjonene seriøst.

Hun er uenig med Svenneby og mener at det finnes andre måter å motivere studenter på enn å gi ut roser og gullskjorter.

– Jeg personlig ønsker at man kvitter seg med premiering av prestasjoner helt, og heller fokuserer på hvilke ord vi bruker for å gi skryt for elevers innsats.

Nå håper hun at skolen tar reaksjonene til betraktning.

– Vil vi ha et samfunn hvor vi trenger å premiere for å motivere elevene, eller ønsker vi å skape en indre motivasjon for læring? avslutter hun.