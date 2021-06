Kira reagerte da skolen ga penger til de beste elevene: – Jeg syns det var vondt

– I det øyeblikket de sa det var det som om alt låste seg inne i meg. Jeg kjente tårene presse på. Det var så vondt, sier Kira Amalie Berg Ottesen (19).

Hun er akkurat ferdig på Nydalen videregående skole i Oslo. Fredag holdt læreren en fin tale om samhold og at skoleåret hadde vist det var viktig å ta vare på hverandre. Så kom en representant fra ledelsen inn med to konvolutter.

Det ble holdt en tale om at skolen ville premiere og løfte fram de som hadde best resultat. Så fikk de to med best karakterer i klassen hvert sitt gavekort på 1000 kroner.

Ottesen mener en slik premiering av gode karakterer kun bygger opp under et prestasjonspress.

– Vi trenger å bygge opp et samfunn med individer som får høre at man er god nok som menneske. Ikke god nok fordi du får den eller den karaktereen.

Rar stemning

Ottesen beskriver en rar stemning i klassen og at flere elever tilsynelatende reagerte. Hun bestemte seg for å skrive et innlegg om saken som sto på trykk i Aftenposten mandag.

Men først sendte hun innlegget til de to elevene som hadde fått penger.

– Det var viktig for meg å si at jeg ikke ville ødelegge noe for dem, de har lagt ned en stor innsats. Jeg ville de skulle vite om innlegget, sier Ottesen.

Etter at innlegget sto på trykk har hun fått mange tilbakemeldinger. Men ledelsen ved Nydalen har ikke tatt kontakt direkte med henne.

– Mye viktigere enn skole

Ottosen mener skolen sender ut gale signaler ved å dele ut penger.

Det har vært et vanskelig år for mange, og mange har slitt psykisk, påpeker hun.

Hun beskriver et klassemiljø der alle kjenner hverandre og har støttet hverandre.

– Vi har stått sammen når oppgaver har blitt for tunge og vanskeligere. Vi har grått sammen og støttet, beskriver hun, og legger til:

– Vi har underbygget at vi er mer enn karakterer. At vet du hva, det er viktigere at du nå får vært ute en time med en venn, enn at du sitter enda lengre med den oppgaven. Det er bra nok, du er bra nok.

Vil ikke slutte

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Nydalen vgs, foreløpig uten å lyktes.

Men gjennom Aftenposten svarer skolen. Rektor Linn-Siri Jensen sier de belønner en hel rekke elever som har bidratt gjennom året. Det gjelder blant annet de med best skoleresultater og de som har hevdet seg i idrett eller andre arenaer utenfor skolen.

Men også russepresidenten, eleven som har holdt i skolens Instagram-profil, utmerket seg med kostymer på utkledsningsdager og elever ved skolen som arrangerte Pride, ifølge rektoren.

«Våre anerkjennelser kan variere fra applaus, en kinobillett, en rose eller en gullskjorte – til bokstipend fra 200 kroner opp til 1000 kroner,» skriver de.