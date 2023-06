Undersøkelser: Flere har fått et mer negativt inntrykk av politiet

– En liten by som dette blir preget av det, og folk blir forstyrret, sier Hilde Pedersen fra Kongsberg.

Hun forstår godt at folk fra Kongsberg har fått mindre tillit til sitt lokale politi etter alt som har skjedd i byen.

Vådeskudd inne på politistasjonen, voldssaken i fjor høst og politifolk som har jobbet ulovlig for et vaktselskap drevet av en tidligere politimann er noen av årsakene som blir nevnt.

Undersøkelser Norstat har gjort for NRK, viser at 23 prosent av befolkningen i Norge har fått et mer negativt syn på politiet den siste tiden.

Flere negative i Kongsberg

Blant de (23 prosent) som har fått et mer negativt inntrykk av politiet den siste tiden, oppgir over halvparten (52 prosent) at det har med saken på Kongsberg og/eller politivold å gjøre.

I Kongsberg er andelen som har fått et mer negativt inntrykk av politiet, høyere: 42 prosent.

Også her svarer flere at voldsepisoden i fjor høst, hvor en polititjenesteperson er tiltalt, er grunnen. 92 prosent av dem som svarte, sier de kjenner til saken.

SLAG: Her blir Kevin Simensen (26) slått med knyttet neve av politiet.

Det gjør også folkene NRK møter i gatene i Kongsberg.

– Det er litt spesielt det som skjedde. Det er litt skummelt å tenke at det er noen som kan gjøre sånn, i hvert fall i politiet, sier William Engseth.

William Engseth forstår godt at innbyggerne i Kongsberg blir påvirket av hendelsene i byen. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Et kontinuerlig arbeid

Undersøkelsene viser også at 40 prosent av befolkningen i Kongsberg har lavere tillit til sitt lokale politi enn politi ellers i landet.

Dette overrasker ikke politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Den videoen som har sitt utspring i saken som skal for retten, har blitt vist for publikum i Kongsberg og i hele landet. Den kan ha vært egnet til å skade tilliten både lokalt og kanskje også nasjonalt, sier hun.

Etter hendelsen har politiet tatt initiativ til å forske på sin egen maktbruk og rapporteringskultur. Det håper Bjørnland vil være med på å gjenoppbygge tilliten.

– Det er et arbeid som må pågå kontinuerlig mellom politi og publikum. Forhåpentligvis vil de erfare at det er et godt og vennlig politi også i Kongsberg, sier politidirektøren.

Politiet har også selv kartlagt hvordan det norske folk oppfatter dem.

I deres egen undersøkelse har 11 prosent lavere tillit til politiet sammenlignet med for ett år siden. 7 prosent har høyere og 78 prosent har lik tillit.

Folk i Kongsbergs årsaker til at de er mer negativ til politiet: Ekspander/minimer faktaboks «Episoden med politivold og påfølgende sletting av video på Kongsberg»

«Unødvendig vold ved arestasjoner»

«Politiets oppførsel, spesielt mht fartskontroller»

«Kameraderi, små skurker, nå også mer politivold»

«Det har dukket opp videoer av at politi banker folk»

«Bor på Kongsberg hvor en politimann var voldelig. Tror ikke alle er som han, men det blir jo negativt fokus» Kilde: Undersøkelse utført i Norstatpanelet og sendt ut til innbyggere i Kongsberg.

Erkjenner ikke straffskyld

Hendelsen flere sikter til, skjedde i fjor høst. Da ble to menn fra Kongsberg slått med knyttet neve og batong av en politibetjent.

En overvåkningsvideo fra Esso-stasjonen de var ved, viser hvordan politibetjenten bryter en av mennene ned i bakken før han slår ham gjentatte ganger i bakhodet.

Saken skal opp i retten i Buskerud tingrett den 28. og 30. juni.

Politibetjenten er tiltalt av Spesialenheten for vold og å ha grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt.

Torsdag ble det kjent at Riksadvokaten skjerper tiltalen mot politibetjenten, skriver Dagbladet.

Politibetjenten erkjenner ikke straffskyld.

Må fortjene tilliten

NRK har forsøkt å få uttalelser fra politiet og tillitsvalgte fra politistasjonen i Kongsberg og representanter fra Sør-Øst politidistrikt.

Fakta om Norstat-undersøkelsene Ekspander/minimer faktaboks Den nasjonale undersøkelsen er utført i Norstatpanelet og sendt ut til et landsrepresentativt utvalg. 1020 svarte i perioden 24.04 - 26.05. Feilmarginene i undersøkelsen er +/- 1.4-3.2

Den lokale undersøkelsen er utført i Norstatpanelet og sendt ut til innbyggere i Kongsberg. 200 svarte i perioden 01.06-04.06. Feilmarginene i undersøkelsen er +/- 3-6.9.

Alle svarer at de ikke vil kommentere før etter rettssaken mot den tiltalte politibetjenten og henviser til politidirektøren.

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand (Sp), mener byen er et trygt sted, og at politiet kan reparere forholdet til befolkningen.

– Men politiet må som oss andre gjøre seg fortjent til tillit, sier hun.

Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg, mener det er avgjørende at folk har tillit til politiet. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Hvordan de skal klare det, har Hilde Pedersen noen forslag til.

– Det handler om å være ute blant folk og snakke med folk. Det dummeste de kan gjøre er å gjemme seg på kontoret. Det hjelper iallfall ikke, sier hun.

Ingebjørg Tullerud er enig med Pedersen.

– De må være i bybildet. De må vise seg mer, sier hun.

Ingebjørg Tullerud mener politiet må være mer synlige uansett hva som har skjedd. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK