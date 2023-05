Politiet skal forske på egen maktbruk

– Politiet mener videoen fra Kongsberg ikke er beskrivende for hvordan vi i stort løser vårt samfunnsoppdrag. Vi ser at det er flere som er tvilende til det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

En politibetjent er tiltalt for vold mot to menn etter å ha slått med knyttet neve og batong i Kongsberg sent i fjor høst.

Flere har ifølge politiet gitt uttrykk for at videoen fra Kongsberg ikke er et engangstilfelle.

– Den usikkerheten ønsker vi å fjerne, og det skal gjøres gjennom kunnskap og forskning, ifølge politidirektøren.

Slått med batong og never

Det var natt til søndag 30. oktober at Kristian Pablo Teigen (26) og Kevin Simensen (26) ble utsatt for flere slag med batong og nevene av en politibetjent.

Saken startet da kompisgjengen var på byen i Kongsberg. De ble kastet ut av en dørvakt på utestedet, som mente Simensen hadde truet ham. På vei hjem møtte de en politipatrulje på Esso.

Her viser overvåkningskameraer hvordan Simensen ble lagt i bakken og fikk flere knyttneveslag mot ansiktet.

Kevin Simensens ansikt var synlig skadet etter hendelsen 30. oktober i fjor. Foto: Privat

Politet slettet en video

Kompisen Kristian Teigen (26) ble utsatt for slag med batong da han hørte at Simensen ropte at han ikke fikk puste, og forsøkte å gripe inn.

En tredje kompis, Marius Stormo (28), ble sprayet med pepperspray av en politibetjent han sier tok telefonen hans og slettet videoen han tok mens Simensen lå på bakken.

Betjenten ble ilagt og har vedtatt et forelegg på 12. 000 kroner for å ha slettet videoen.

NRK har tidligere snakket med de tre mennene som alle forteller at de har mistet tilliten til politiet.

Politimannen som er tiltalt for vold er i ettertid av hendelsen hengt ut på sosiale medier. Mannens advokat, John Christian Elden, sier tiden etter hendelsen har vært tøff for politimannen.

– Det er tøft for ham å bli hengt ut slik. Saken er ensidig fremstilt, og det er alltid mer til historien enn det som vises i en video, sier advokaten til NRK.

Her blir Kevin Simensen (26) slått med knyttet neve av en politibetjent. Foto: Overvåkningsvideo

– Et betydelig ansvar

At flere ifølge politiet mener hendelsen på Kongsberg ikke var et engangstilfelle vil Bjørnland imøtegå med forskning.

Forskningen skal se på uforholdsmessig maktbruk i politiet, men også politipraksis knyttet til for eksempel rapporteringsplikt og plikt til å gripe inn for å stanse en kollega i uforholdsmessig maktbruk.

– Politiet er samfunnets sivile maktapparat. Med det følger det et betydelig ansvar. Et grunnleggende prinsipp for vår tjenesteutførelse er at all maktutøvelse skal være nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig, sier Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland vil rette opp i inntrykket av politiet etter hendelsen på Kongsberg. Foto: Geir Olsen / NTB

Begrenset kunnskap

Bjørnland forteller at det i dag er begrenset kunnskap om hvordan politiet løser oppdrag og deres bruk av makt.

Derfor blir diskusjonen i etterkant av slike hendelser ifølge Bjørnland ofte bygget mer på erfaring fra enkeltsaker enn et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag.

Det er foreløpig ikke klart når og hvordan forskningen skal gjennomføres.