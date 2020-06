– Vi skulle egentlig ha en kjempehyggelig helg, men før du vet ordet av det er alt snudd på hodet.

Vennegjengen sitter igjen som spørsmålstegn. Valgte ikke Kristoffer og Stian den trygge ruta innaskjærs den fatale fredagskvelden? De skulle jo bare fylle bensin på vannscooteren noen minutter fra hytta, før kvelden skulle fortsette innendørs.

De hadde snakket om uværet som var på vei. Hva skjedde egentlig?

Spontan tur til Hvaler

Fredag 22. mai startet som en fin sommerdag. Gradestokken krøp godt over 15 grader, og sola skinte da tre kompiser startet helgens guttetur med en båt og en vannscooter i Visterflo i Sarpsborg.

Tommy Bjerk var med på hytteturen som endte fatalt. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Visterflo leder til Glomma og videre til Fredrikstad hvor Norges lengste elv munner ut i sjøen. Kameratene fulgte elva den korte strekningen fra Sarpsborg, før de møtte saltvann og måkeskrik.

– Det var en spontan tur. Vi fikk tilgang til en hytte, og de av gutta i gjengen som hadde mulighet, ble med, forteller Tommy Bjerk.

Han møter NRK sammen med en kamerat en liten måned etter den fatale hytteturen.

To på scooter, to i båt

På idylliske Seilø på Hvaler ligger hytta hvor vennene skulle overnatte. På veien stopper de på en butikk, handler grillmat og øl. Alt som trengs for en fin helg ved sjøen.

Vel fremme blir de møtt av en fjerde kamerat, Joakim.

De fire bruker nesten hele dagen på vannet. Det er en forsmak på sommer. Sola varmer, de leker seg i båten og på scooteren og de stopper flere ganger bare for å skravle med andre båtfolk.

Når det begynner å blåse opp, starter de på turen hjemover mot hytta. Kristoffer og Stian på vannscooteren, Tommy og Joakim i båten.

– Halvveis til hytta begynner vi å snakke om hvor mye bensin det er igjen på vannscooteren. Kristoffer og Stian bestemmer seg for å fylle opp tanken, så den skal være klar til litt lek og moro dagen etter, forteller Tommy.

Bensinpumpene ligger bare minutter fra hytta på Seilø. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

De skiller lag. De to i båten kjører til hytta, de to på vannscooteren kjører i motsatt retning. Bensinpumpa er bare to minutter unna.

Det er siste gang Tommy ser kompisene.

Leter i uværet: – For jævlig

Når vennene ikke har dukket opp etter en time, slår de to på hytta alarm. De varsler både politiet og Redningsselskapet. Tommy setter seg selv i båten for å se etter kompisene.

Han finner dem ikke langs ruta det er naturlig å velge til bensinpumpa innaskjærs.

Valgte de to på vannscooteren en annen vei? De visste at det ville blåse opp, komme nedbør og at området utenfor Seilø er værhardt.

Her møter Glomma sjøen, og det skaper ekstra store bølger. Denne kvelden blir bølgene over tre meter.

Tommy kjører båten tilbake og henter Joakim på hytta. De setter kursen mot det værutsatte området utaskjærs.

– Det var ufyselig. Så redd har ikke jeg vært noen gang. Da skjønte jeg at hvis vi går rundt med båten, så er oddsene lave. Det var ikke forsvarlig. Det var rett og slett helt for jævlig.

Stian og Kristoffer var ikke typene som tar unødvendige sjanser.

– Begge hadde snakket om at det var meldt dårlig vær senere på kvelden. At de skal ha dratt ut for å leke seg, det får jeg ikke til å stemme, sier Tommy.

Denne videoen fra Redningsselskapet viser hvor vanskelige leteforholdene var da de to mennene fra Sarpsborg forsvant etter en vannscooter-tur. Foto: RS Horn Rescue/Redningsselskapet Du trenger javascript for å se video. Denne videoen fra Redningsselskapet viser hvor vanskelige leteforholdene var da de to mennene fra Sarpsborg forsvant etter en vannscooter-tur. Foto: RS Horn Rescue/Redningsselskapet

Vannscooteren gir ingen svar

På natta drar Tommy og Joakim hjem.

Timene på hytta blir uutholdelige. Ute på havet ser de lysene fra leteaksjonen.

Vannscooteren ble funnet tidlig lørdag morgen ved Øyenkilen. Over fem kilometer fra Seilø. Kristoffer og Stian ble funnet i nærheten noen timer senere.

Vannscooteren ble funnet med kjølen opp i Øyenkilen. Foto: Tor Martinsen

Vennene syns det er viktig å få frem at begge brukte redningsvest og at begge hadde båtførerbevis.

– De hadde mye erfaring fra sjøen, og ingen hadde drukket mye, forteller Tommy.

Politiet har opplyst at vannscooteren ikke har skader som tyder på at de har gått på skjær eller at det har skjedd en teknisk feil.

Etterforskningen av ulykken pågår fremdeles. Men fungerende krimsjef ved Fredrikstad politistasjon, Even Klund, har fortalt Fredriksstad Blad at man trolig ikke vil få en bekreftelse på hva som skjedde.

– Vi har etterforsket saken grundig, og vi har snakket med alle potensielle vitner. Så mye mer er det dessverre ikke å gjøre, så vi går nok inn i en avsluttende del av etterforskningen snart, sier Klund til avisa.

– Det verste er å ikke få noe svar. Utfallet er dessverre det samme, men jeg tror det hadde vært litt lettere hvis vi fikk svar på ulykkesårsak og hvor de har vært. Men det er helt jævlig uansett, sier Tommy.