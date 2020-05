To menn funnet omkommet i sjøen

Innsatsleder Rolf Listrøm sier til NRK at det etter all sannsynlighet er de to savnede mennene som er funnet. Pårørende er varslet. Mennene ble funnet rett utenfor Øyenkilen i Fredrikstad. Mennene skal være hjemmehørende i Sarpsborg.

Innsatsleder Rolf Listrøm forteller at de sannsynligvis har funnet de to savnede mennene. Foto: Nyhetstips

– Etter at det gikk ut melding om at de var savnet i media, så har noen personer observert noe i vannet og varslet politiets operasjonssentral, sier Listrøm til NRK.

– Det er veldig dramatisk og trist.

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen Evje, forteller at kommunen har blitt varslet av politiet. Legevakta i kommunen har et kriseteam tilgjengelig hvis det skulle være behovet for det, forteller ordføreren.

– Det er veldig dramatisk og veldig trist. Det har jo fått et veldig trist utfall. Så mine tanker går først og fremst til de som er forulykket og de nærmeste pårørende, sier Evje.

Ble meldt savnet av en venn

Mennene skulle til en hytte på Hvaler, men ble meldt savnet av en venn da de ikke kom frem som avtalt.

Natt til lørdag ble det igangsatt en større leteaksjon etter de to mennene som sist ble observert på vannscooter ved 19-tiden fredag kveld.

Tidlig lørdag morgen fant redningsskøyta Bergesen d.y. vannscooteren ved Øyenkilen, den var da havarert og lå med kjølen opp.

Like før klokken 10.00 bekrefter politiet at de har funnet de to mennene omkommet i sjøen.

Da politiet fredag kveld fikk melding om at de to ikke hadde dukket opp som avtalt, ble det satt i gang en større leteaksjon. I løpet av natten ble politibåten og en redningsskøyte satt inn i letingen. Redningshelikopteret fra Rygge ble også rekvirert.

Et forrykende vær

Det blåste en del i går kveld, med mye nedbør og høye bølger.

- Det har vært utfordrende værforhold som har gjort søkeforholdene vanskelige, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen til NRK.

Kjentmann i området, Tord Coucheron, var selv ute med båt fredag kveld. Han forteller om en et forrykende vær.

– Da var det bortimot tre meter bølgehøyde. I dette området møter Glomma havet, derfor får sjøen en ekstra stor bølgehøyde her. Dette er et kjent område for å være værhardt.

Området er et yndet sted for nettopp vannscootere.

Politibåten dro ut fra Fredrikstad klokken 01.00 i natt for å delta i søket etter de to mennene. Foto: Christian Nygaard Monsen/NRK

De to savnede mennene ble funnet i Øyenkilen.