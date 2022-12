TikTok om NRK-avsløring: – Det er et delt ansvar

Fredag var det kinesisk-eide selskapet i Oslo for å møte kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Der tok Trettebergstuen opp NRK-artikkelen «TikToks muskelkraft», som ble publisert forrige helg.

– Vi er takknemlige for at vi har denne dialogen med ministeren, sier Christine Grahn, som leder TikToks myndighetskontakt i Nord-Europa.

Algoritmene gir 90 prosent muskler

NRKs artikkel viser hvordan en 13 år gammel TikTok-bruker som ønsker å bli mer muskuløs, raskt blir servert store mengder av ekstrem trening.

Etter fem timers sveiping består feeden hans av 90 prosent videoer som handler om muskel-bygging.

Det til tross for at TikTok i fjor lovet å jobbe for å unngå store mengder av ett tema. På spørsmål om hvorfor de ikke har klart å unngå dette, svarer TikTok-representant Grahn følgende:

– Det er noe vi har diskutert med ministeren, og vi er takknemlige for at vi har denne dialogen. Og vi ser fram til å forsette denne dialogen her i Norge.

– Trettebergstuen sier hun er rystet over NRKs funn. Vil dere gjøre noen endringer i algoritmen etter dette?

– Det er ikke noe jeg kan kommentere i dag. Vi har denne dialogen og ser fram til å intensivere den i løpet av neste år. Jeg er glad for at ministeren tok seg tid til å snakke med oss i dag.

Christine Grahn leder TikToks myndighetskontakt i Nord-Europa. Foto: Anders Fehn/NRK

– Delt ansvar

I et tidligere svar til NRK pekte TikTok på at de oppfordret foreldre og tenåringer til å sammen utforske et verktøy der man kan filtrere ut ord og emneknagger som de ikke vil se i feeden sin.

– Betyr det at det er foreldrenes og tenåringenes ansvar å hindre at man får ensidig innhold i sin feed?

– Det er et delt ansvar, egentlig, både hos foreldre, brukere og oss som plattform. Det er noe vi har diskutert med ministeren og kommer til å diskutere framover, sier Grahn.

Kontaktpunkt i Norge

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til NRK at hun tok opp sine bekymringer med TikTok.

– Jeg har oppfordret til mer åpenhet om hvordan algoritmene fungerer og bedre moderering slik at ikke skadelige kaninhull oppstår, sier hun.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (t.h.) hilser på TikToks leder for myndighetskontakt i Nord-Europa, Christine Grahn. Foto: Anders Fehn/NRK

Partene ble enige om at TikTok skal etablere et kontaktpunkt i Norge som kan holde kontakt med norske myndigheter og medier.

– Fikk du inntrykk av at de lyttet til kritikken?

– Vi er i alle fall nødt til å si ifra. Det eksempelet NRK har vist er et av mange eksempler på at unge blir utsatt for triggende og skadelig innhold, og slik vil vi ikke ha det, sier kulturministeren.

Trettebergstuen har også lovet et fellesnordisk regelverk som skal gå langt i å regulere de store teknologigigantene. Men foreløpig er det sparsomt med konkrete tiltak:

– Vi har satt ned en tenketank som i april kommer med forslag til tiltak. Så vi kommer tilbake til det da, sier hun.