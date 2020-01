Tenåring siktet for trusler mot skole i Buskerud

I en pressemelding bekrefter politiet at det er opprettet straffesak mot en tenåring fra Buskerud etter at vedkommende tidligere denne uken publiserte trusler på nettet.

– Han er siktet for å ha fremsatt trusler mot en skole på en nettside, sier politioverbetjent Bård Olav Fossan til NRK.

Trolig inspirert av andre

Politioverbetjent Bård Olav Fossan. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det har i løpet av de siste to ukene blitt publisert flere trusler mot skoler i Buskerud på nett, blant annet på Facebook. Men tenåringen er ikke siktet for alle disse truslene.

– Han er sannsynligvis inspirert av de siste dagers hendelser. Det er litt bekymringen vår, at flere nå henger seg på, forklarer Fossan.

Truslene som tenåringen er pågrepet for ble fremsatt for få dager siden. Politiet har samarbeidet med Kripos og PST i saken og understreker at de ser svært alvorlig på hendelsen.

Geir Oustorp er leder for forebyggende seksjon hos politiet i Drammen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Han har vært inne til avhør og innrømmet at han står bak trusselen, sier leder for forebyggende seksjon i Drammen, Geir Oustorp, til NRK.

Skolene i normal drift

Den første trusselmeldingen var rettet mot Danvik folkehøgskole og omhandlet et skyteangrep som skulle skje tirsdag kveld. Natt til tirsdag ble det så fremsatt trusler mot flere videregående skoler i Buskerud.

– Vi fortsetter etterforskningen av disse sakene, sier Fossan.

Skolene er nå i normal drift. Politiet opplyser at dersom det oppstår behov for spesielle sikkerhetstiltak, vil de gi skolene beskjed om dette.