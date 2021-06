Sjekkes av helsepersonell

På Østerås i Bærum blir to gutter undersøkt av ambulansefolk, etter et uhell på sparkesykkel. Den ene gutten er på legevakten for nærmere kontroll. Ifølge politiet har to unge gutter på sparkesykkel truffet en personbil i fronten. Det skal ha vært lav hastighet på en lite trafikkert vei i et boligområde. Guttene har fått noen skrubbsår, skriver politiet på Twitter.

Den ene gutten ble kjørt til legevakten for en nærmere kontroll der. Det blir opprettet sak.