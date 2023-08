– Det forandret livet mitt totalt. Jeg var svært aktiv. Jeg jobbet i Forsvaret og som klatrer. Alle planene mine måtte forandres.

I 2018 fikk Finn Gunnar Jacobsen uhelbredelig prostatakreft med spredning. Jacobsen får livsforlengende behandling ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Han er en av 800 pasienter ved sykehuset som har tatt i bruk en app for å følges opp hjemme.

Målet er at pasientene skal slippe unødige turer til sykehus, at pasientene skal føle seg tryggere hjemme og at behandlingen skal bli bedre.

– Det som er det fineste med det er tryggheten. For du har direkte kontakt med sykehuset og får oppfølging hver eneste måned, sier han.

Direkte kontakt med sykehuset

Ved hjelp av en appen kan Jacobsen ta kontakt med lege, fylle inn informasjon om helsen sin og få raskere svar på spørsmål.

I appen kan pasienter fylle ut skjemaer med symptomer og livskvalitet. Skjemaene blir vurdert av lege og sykepleier. Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Appen heter Nimble og er utviklet av det norske selskapet Diffia, i samarbeid med Sykehuset Østfold og Sunnaas sykehus.

– Du legger inn de forskjellige tingene som blir spurt om i appen. Og så har du samtidig et eget felt hvor du kan skrive om medisinering, ta kontakt med behandlende lege og få resepter, sier Jacobsen.

– Bedrer oppfølgingen av pasienter

Seksjonsoverlege Dlawer Barzenje ved avdelingen for kreft og blodsykdommer på Sykehuset Østfold sier at appen har gjort at de raskere får beskjeder fra pasienter.

Seksjonsoverlege ved avdelingen for kreft og blodsykdommer på Kalnes, Dlawer Barzenje er fornøyd med det nye systemet. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Vi vet at vi mangler ressurser på flere fronter og dessverre må digitale løsninger på plass for å optimalisere behandlingen, sier han.

Planen er at flere pasientgrupper skal få tilgang til appen. Den brukes allerede av pasienter på nyreavdelingen, ortopedisk avdeling og overvektspoliklinikken.

– Vi sparer tid og ressurser fordi pasientene sender melding digitalt, da slipper de å ringe. Når det kommer nye symptomer eller forverring av eksisterende symptomer, så sender de inn skjema og så reagerer vi ut fra det.

Barzenje har også vært med å utvikle et nytt skjema som nye pasienter skal ta i bruk etter sommeren.

– Vi har bare en time til disse pasientene den første dagen, og det er ikke nok.

Her kan pasienter som skal inn til samtale for aller første gang føre inn sykehistorie og andre viktige opplysninger før de kommer til sykehuset.

– Da sparer vi tid. Da vet vi så mye om sykehistorien at i stedet for å snakke om det, så snakker vi heller om nåværende situasjon med kreft, behandling og andre ting.

Seksjonsoverlege Dlawer Barzenje og sykepleier Annie Lia er blant dem som svarer på henvendelser fra pasienter. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Har arbeidet med appen i flere år

– Mye av tiden har gått med til å bygge sikker infrastruktur og hele tiden være i tråd med nasjonale lover, krav og norm om informasjonssikkerhet, sier markedssjef Vetle Slagsvold Støre i Diffia.

Sykehuset Østfold var det første sykehuset i landet som tok i bruk løsningen. Nå brukes appen på Bærum sykehus og skal tas i bruk ved Sykehuset Vestfold.

Markedssjef i Diffia, Vetle Slagsvold Støre. Foto: Diffia

Diffia har jobbet i flere år med appen. Markedssjefen sier at det har vært svært utfordrende nettopp fordi det er snakk om private opplysninger.

– Det å for eksempel ha dataen lagret på norsk jord av norske eller europeiske leverandører, er typisk en slik forutsetning for å kunne drive med dette. Pasientsikkerheten og personvernet er alfa og omega.

– Skal holde meg så frisk som jeg bare kan

Dagene er opp og ned for Finn Gunnar Jacobsen.

Men appen han har på telefonen gjør at han slipper mange fysiske sykehusbesøk. Det gir mer tid hjemme.

Finn Gunnar sier kona Heidi er den beste støttespilleren man kan ha. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Jacobsen bruker tiden med barna sine, barnebarna og kona Heidi.

– Utgangspunktet mitt er at sykdommen er som den er. Det jeg gjør i dag er å gå på livsforlengende behandling. Men det jeg har bestemt meg for med tanke på barna mine og barnebarna mine, er at jeg skal holde meg så frisk som jeg bare kan, være blid og fornøyd og se muligheter.

– Og den dagen ting ikke virker mer, så ok, men da har jeg i hvert fall gjort mitt for at jeg skal ha best mulig livskvalitet den tiden jeg er her.

Hunden Saga (5) gir mye glede i hverdagen for ekteparet. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

