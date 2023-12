– Den danske transportministeren har gitt den norske en lissepasning, sier Mona Fagerås. Hun er transportpolitisk talsperson i SV.

Fram til år 2000 kunne du sove deg gjennom Sverige og våkne i den danske hovedstaden.

Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide tok til orde for å få nattoget tilbake på skinner for to år siden.

Positive dansker

Danskene er positive. Der er det satt av penger til nattog i statsbudsjettet.

Derfor spurte SV søsterparti SF hvilke initiativer Danmarks transportminister ville ta for få tilbudet på plass.

Og den danske transportminister Thomas Danielsen (V) er klar.

POSITIV: Thomas Danielsen (V), transportminister i Danmark. Foto: Ritzau Scanpix

– Jeg er positiv til å støtte etableringen av en nattogrute mellom København og Oslo, skriver han i svaret.

Han spiller ballen over til Norge.

– De norske myndighetene har imidlertid ennå ikke meddelt om de konkret vil arbeide for etableringen av en nattogrute mellom København og Oslo.

– Få ballen i mål

Nå må samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på banen, ifølge SV.

– Den danske regjeringen har satt av penger. De er klare. De venter bare på den norske ministeren.

– Nå er det bare for Nygård å få ballen i mål, sier Mona Fagerås.

NYHAVN: København er et populært reisemål for mange nordmenn. Foto: Erik Johansen / NTB

Mangel på sovevogner

NRK har tidligere fortalt at Jernbanedirektoratet ser flere praktiske problemer med et nattog til København. Ett av dem er mangel på sovevogner.

Det kan ikke hindre et utslippsfritt alternativ til en sterkt trafikkert flyrute, mener SV.

– Det tenker jeg er løsbart. Man må bare være villig til å se på mulighetene. Vi vet at folk velger toget når det går raskt, punktlig og til en fornuftig pris.

Billigere enn fly?

Det kan reisende NRK har snakket med på Oslo S bekrefte.

– Det høres flott ut. Jeg kunne gjerne benyttet det, sier Jan Gunnar Madsen.

POSITIV: Jan Gunnar Madsen. Foto: Jan Gunnar Madsen / NRK

– Hva hadde vært passe pris?

– En tusenlapp, sikkert. Det spørs på bekvemmelighetene, sier Madsen.

– Helt topp! sier Ann-Christin Harr.

– Da ville jeg tatt nattoget til København. Det må vel konkurrere med flyprisen, og den er jo veldig lav. Men jeg tror folk ville dratt uansett med nattoget, sier Harr.

POSITIV: Ann-Christin Harr. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det er mer miljøvennlig, og det er jo bra. Men jeg syns det skal være litt billigere enn fly, sier Mie Nesse Haakonsen.

Hun forteller at hun liker København og gjerne tar nattog på helgetur hvis det blir mulig,

– Etter skolen hadde det vært deilig å ta nattoget på natta, sier hun.

POSITIV: Mie Nesse Håkonsen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Regjeringen: – For dyrt

Regjeringen er ikke like entusiastisk.

Samferdselsdepartementet har vurdert hva et såkalt offentlig kjøp av nattogtjenester vil koste.

– Disse estimatene viser at staten må subsidiere hver reise med et sted mellom 280 og 500 kroner, skriver statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i en e-post til NRK.

SKEPTISK: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Regningen for nattoget vil ligge mellom 70 og 100 millioner kroner i året, ifølge departementet.

Kroglund skriver også at nattog Oslo - København ikke kan regnes som et effektivt miljøtiltak.

– Verdien av kutt i klimagassutslipp veier ikke opp for tilskuddsbehovet. Det er usikkert hvor stor etterspørselen etter nattog på strekningen er, sett opp mot utgiftene ved å drifte tilbudet, skriver Cecilie Knibe Kroglund.

Tross skepsisen påpeker hun at regjeringen ikke har konkludert. Det skjer i Nasjonal Transportplan, som legges fram i mars neste år.

– Europa får det til

SV mener at Norge er togsinker.

– I Europa har de fått til å satse på tog. Nå må vi få til det samme i Norge, sier Mona Fagerås.