Viken ble opprettet 1. januar 2020 – et fylke med 1,2 millioner innbyggere som strekker seg fra Hardangervidda til Halden.

Før fylket har levd én måned, varsler Sosialistisk Venstreparti (SV) at de vil fremme et forslag i Stortinget om å legge det ned.

– Vi vil oppheve den tvangssammenslåingen som nåværende Viken er et resultat av. Så får Viken fylke selv avgjøre hvordan de vil organisere det, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård fra Østfold.

Øvstegård sier at han vil fremme forslaget sammen med SV-representanter fra Buskerud og Akershus neste gang Stortinget samles, som er tirsdag 28. januar. Han bekrefter at grunnen til at forslaget kommer nå, er at Fremskrittspartiet har gått ut av regjeringen.

– SV har hele tiden vært tydelige på at vi har vært imot denne monsterkonstruksjonen. Nå som situasjonen på Stortinget er endret, vil vi fremme et forslag om en oppløsning av det nye Viken-fylket, sier han.

Første og siste plattform

Da kommunevalgvinnerne Ap, Sp, MDG og SV presenterte sin politiske plattform for Viken i fjor høst, gikk de rødgrønne politikerne inn for å legge ned storfylket de selv skulle styre.

– Det er hyggelig å stå her og presentere den første, men forhåpentligvis siste politiske plattformen for Viken, sa Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, førstekandidat for Senterpartiet i Viken til NRK.

Onsdag sa Tvinnereim til Klassekampen at hun trenger tid til å finne ut om tiden er moden for å søke Stortinget om oppløsning «akkurat nå», men sier hun er glad for «enhver mulighet til å oppløse Viken raskest mulig».

Nå kommer altså SV på dem i forkjøpet på Stortinget.

– Vi vil oppheve den tvangen Stortinget har påført fylkene, og gi makta tilbake igjen til de gamle fylkene, sier Øvstegård.

– Flertall på Stortinget

Statsviter Harald Borgebund ved Høgskolen i Østfold sier det er mulig at forslaget blir vedtatt.

– Det er flertall i Stortinget for å reversere Viken. Men detaljene i forslaget vil bety mye for om det skjer, sier Borgebund.

SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har tidligere sagt at de er for reversering. Det er nok med et simpelt flertall, altså over femti prosent, i Stortinget for at forslaget skal gå igjennom.

Nestleder Kirsti Bergstø i SV fremmer forslag om å oppløse Troms og Finnmark. Foto: Trond Reidar Teigen / Trond Reidar Teigen

Også det nye fylket Troms og Finnmark blir foreslått opphevet. Nestleder Kirsti Bergstø i SV sier at partiet med forslaget ønsker å utfordre Frp, som denne uken gikk ut av regjering.

– Nå er vår utfordring til Frp om de vil være med på å ta ansvar for sin egen elendighet, snu sentraliseringspolitikken og stemme for en oppheving av Troms og Finnmark, eller fortsette å være et haleheng til Høyre, sier hun til NRK.

Borgebund sier det er åpent om politikerne vil se på Viken og Troms og Finnmark isolert, eller om de også vil se på andre sider av reformen. Men det har vært vært få forslag på bordet om hva som skal erstatte storfylkene.

– Jeg tror kanskje SV forsøker å gjøre dette til en vinn-vinn-situasjon. Hvis forslaget ikke blir vedtatt, kan de beskylde de andre partiene for å ikke følge opp i praksis. Hvis det blir vedtatt, kan man si at man gikk i bresjen for det, sier Borgebund.

Frp avviser ingenting

Tirsdag skrev Dagsavisen at Frps regjerings-exit kunne åpne for at Viken kunne bli oppløst allerede før det har kommet ordentlig i gang.

– Hva som skal skje med Viken er absolutt en interessant sak. Det er en god del faktorer som spiller inn som vi ikke har kontroll på, men vi avviser ingenting nå, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp), som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Eirik Sivertsen (Ap), andre nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, sier det er trolig at Ap i Stortinget vil stemme for en oppløsning av Viken dersom det skulle komme en søknad allerede før 2021.