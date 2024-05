Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) oppstår når en bakterie (meningokokkbakterien) infiserer blodet eller hjernehinnen.

Meningokokkbakteriene er en del av normalfloraen i svelget hos mennesket. Bakteriene smitter via dråpesmitte, og smitte forutsetter vanligvis tett kontakt.

Det finnes 12 ulike grupper av meningokokkbakterier. Gruppe A, B, C, W, X og Y står for de fleste sykdomstilfellene. B og Y er vanligst i Norge.

Spesielt utsatt for meningokokksykdom er:

• Barn under 5 år

• Ungdom og unge voksne

• Eldre over 65 år

• Personer med medfødte sykdommer i immunforsvaret eller hiv-infeksjon

Barn i Norge blir ikke vaksinert mot meningokokker som ledd i vaksinasjonsprogrammet, men ungdom anbefales å ta meningokokkvaksine.

I Norge er det fire godkjente meningokokkvaksiner: To som beskytter mot gruppene A, C, W og Y, og to meningokokk B-vaksiner.

Symptomer på smittsom hjernehinnebetennelse er blant annet:

• Høy feber

• Verkende muskler

• Kvalme, oppkast og diaré

• Følsomhet for sterkt lys

• Stiv nakke

• Hodepine

• Nedsatt allmenntilstand med sløvhet/søvnighet

• Karakteristisk utslett med blødninger i huden

Symptomene kommer ofte veldig raskt med forverring over noen få timer. Hvis du har flere av symptomene er det viktig å ta kontakt med lege raskt.

(Kilder: Helsenorge.no og Folkehelseinstituttet)