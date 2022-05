– Da vi var her i fjor, så vi jo salamandre som satt på steinhellene her ...

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen ser utover det som én gang var en skog. En grønn oase, midt mellom jordbruk, boliger og industri på Vestby.

Mye har skjedd på under et år. Det grønne, frodige området er øde og grått.

– Kommunen har tatt seg til rette for å få lov til å bygge et svært industrilager her, mener Gulowsen.

De har nå anmeldt kommunen for det de mener er miljøkriminalitet. For skogen som er hogd ned har vært overvintringssted for blant annet salamandere.

I fjor sommer viste biolog Leif Åge Strand NRK dammen. I mai 2022 står bare noen få trær igjen.

Dammen de yngler i, ligger her fremdeles. Enn så lenge.

I hvert fall fram til i fjor inneholdt dammen ikke mindre enn fem amfibiearter. Padder, to froskearter – og både stor- og småsalamander.

Dyrearter som er på vikende front. Vi mennesker tar stadig mer av områdene deres. To av dem er rødlista.

Truls Gulowsen er leder for Naturvernforbundet. De går nå til anmeldelse mot Vestby kommune for det de mener er miljøkriminalitet.

Minnene som blir borte

Mange av oss har vokst opp i nærheten av en «salamanderdam».

Et skogstjern som vi barna visste var en hemmelig verden. Full av rumpetroll og gjennomsiktige egg.

Men det er ikke sikkert neste generasjon barn vil få de samme minnene.

For det blir stadig færre av dem – salamanderdammene. Vann der frosker, salamandre og andre amfibier kan skape nytt liv.

Og i Vestby synger denne salamanderdammen på siste verset.

Skjørt flyttelass

Kommunen skal nemlig utvide næringsparken sin. Området der dammen ligger nå, skal bygges ut.

Ifølge Vestby avis har kommunen solgt tomta til et selskap som også tidligere har kjøpt flere store tomter i næringsparken.

Men de vil gjøre opp for seg. De vil flytte dyrene, til et naturreservat rundt en mil unna.

– Da får salamanderne verdens flotteste opplegg, i stedet for på et industriområde som vi har fått vedtatt bygget, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap).

De har allerede verna et annet område i kommunen hvor det finnes salamandre. Planen er å grave ut tre nye dammer, og så flytte salamandrene dit.

En håpløs plan, mener biolog Leif Åge Strand.

Biolog Leif Åge Strand mener kommunens plan vil ende med å drepe mange av salamandrene de vil redde.

– Der er det opptatt. Det bor noen der fra før, sier han.

For: nye dammer alene er ikke nok.

Amfibiene lever av insekter og småkryp. Og de trenger steder de kan overvintre. Flyttes de til et sted hvor det bor andre salamandre, vil det føre til en konkurranse på liv og død, forklarer Strand.

– Så ender det med at du får det samme antallet som før der borte, mens dette området er tapt.

Brukte tre år på flytting

Men: Det er mulig å flytte salamanderdammer. Det er dammen i Vestby et bevis på.

Den ble nemlig anlagt i 2010, da næringsparken ble bygget der den lå før. Rundt 450 meter unna dagens dam.

Over 300.000 kroner kosta flyttinga. Kommunen betalte, mens naturvernerne deltok i dugnad for å samle inn dyrene.

For å se hva som lever i dammen er det behov for å bruke en ruse. Biolog Leif Åge Strand fanger en salamander for å vise fotografen, sommeren 2021.

Noe som ikke var gjort over natta. For salamandrene som hadde overvintra i hulrom i skogen og under bakken, søkte ned til dammen når våren kom. Da måtte de flyttes fysisk.

– Vi holdt på hver vår i tre år, med å hente salamandre som var på vei til den gamle dammen, sier Strand.

Selv da dammen var fylt igjen, fortsatte dyrene å komme.

Strand nekter å bli med på én flytting til.

Hogd skogen

Om salamandrene skal flyttes, er det en lang prosess. Blant annet må kommunen få godkjenning av Miljødirektoratet.

Planen er å begynne flyttinga neste vår.

Fram til da må dammen ligge der. Men skal dyrene ha det bra, må de ha insekter og småkryp til mat. Og skjulesteder fra frosten.

Stor salamander lever i dammen i Vestby. Den er klassifisert som nær truet i Norge.

Det er vanskelig når all vegetasjonen er borte. Både busker og trær rundt dammen er fjerna.

Og hogsten rammer ikke bare innbyggerne i salamanderdammen. For skogen har også vært tilholdssted og overvintringssted for dyr fra andre vann i nærheten.

Hvordan det har gått, og hvor mange dyr som er igjen, er det foreløpig ingen som vet.

– Men det er jo ikke positivt for amfibiene at det går tunge maskiner over de stedene hvor de overvintrer, sier biolog Strand.

Og oppsummerer:

– De har blitt stressa på verst tenkelige måte.

– Beste løsning

Ordfører Tom Anders Ludvigsen er helt tydelig: De bedriver ikke miljøkriminalitet.

– Jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønner hva Naturvernforbundet skal anmelde oss for, sier han.

Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) forstår ikke hvorfor de blir anmeldt, når de gjør det de kan for å redde salamandrene.

Området der de har fjerna vegetasjon, er allerede vedtatt brukt til næring. Skogen måtte fjernes for å få gjort grunnundersøkelser, ifølge ordfører Ludgvigsen.

– Naturvernerne mener salamanderne trenger et område rundt for å kunne leve, og det vil de aldri få på dette industriområdet, sier han.

Derfor vil kommunen flytte amfibiene på nytt, én siste gang.

For i naturreservatet skal salamandrene og de andre amfibiene endelig få være i fred.