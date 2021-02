Støre ut mot behandlingen av grensependlerne: – Norge har et moralsk ansvar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste ukene har NRK fortalt om flere svenske grensependlere som står uten inntekt siden de ikke kommer seg på jobb.

Stengte grenser har ført til at flere må ta ut sommerferie i februar, sliter med å betale regninger og frykter at de må selge huset.

– Historiene er hjerteskjærende. Dette er mennesker som helt ufrivillig havner i et tomrom, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Det dreier seg om rundt 6000 svenske grensependlere som ikke er helsepersonell eller jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Støre er enig med politikere på både svensk og norsk side som mener situasjonen er uholdbar.

– De skal betale regninger, leve og ta vare på sine nærmeste, men er i realiteten prisgitt når Norge opphever innreiseforbudet, sier han.

Peker på nordisk solidaritet

Torsdag sa Stortinget nei til et forslag fra opposisjonen om å gi økonomisk kompensasjon til grensependlerne som ikke får lønn.

– Jeg mener Norge har et moralsk ansvar. Det hører med til nordisk solidaritet å hjelpe dem. Vi kan ikke bare droppe disse menneskene som gjennom år har vent seg til at Norge er arbeidsplassen deres, sier Støre.

Ap-lederen kan imidlertid ikke gi noe svar på hvordan problemet skal løses. Han spiller ballen over til regjeringen.

– Det er ikke et enkelt grep, og det kan finnes ulike måter å gi kompensasjon på. Et mulig svar kan også være at det finnes ingen alternativer. Men det tror jeg ikke er uttømt. Jeg tror det må være en mulighet, sier Støre.

Åpnet en dør på gløtt

Fredag åpnet statsminister Erna Solberg døra for en liten del av arbeidsinnvandrerne. Bedriftene kan søke om å få enkelte nøkkelpersoner inn i landet hvis det er nødvendig for at produksjonen ikke skal stoppe opp.

Fortsatt vil likevel grensene være stengt for de aller fleste.

Den svenske handelsministeren Anna Hallberg er ikke i tvil om at Norge har ansvar for å løse problemet. Dette fordi det er Norge som har stengt grensene for grensependlerne, og også fordi flere betaler både skatt og trygdeavgift i Norge.

Sveriges handelsminister Anna Hallberg legger ansvaret for en løsning over på Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nå tar likevel politikere i den svenske riksdagen til orde for at den svenske regjeringen griper inn dersom ikke Norge finner en løsning.

– Det er svenske borgere som er rammet og da kan ikke vi vende dem ryggen selv om Norge gjør det, sier Lars Mejern Larsson fra Socialdemokraterna til SR.

Mener man ikke kan særbehandle

De siste dagene har Arbeids- og sosialdepartementet flere ganger gjentatt at de jobber med å finne en løsning. Fredag spurte NRK departementet hva konkret en slik løsning kan gå ut på.

Departementet henviser til uttalelser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kom med torsdag. Han sa det er lite regjeringen kan gjøre.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Dilemmaet med en eventuell ny økonomisk kompensasjon er – basert på de vurderinger vi har gjort – at det ikke går an å lage noe for bare en del av EØS-borgerne. Og da vil du kunne komme opp i en del titusener som vil kvalifisere, sa Røe Isaksen.

Han peker samtidig på en mulighet der partene i arbeidslivet åpner for at det skal være mulig å permittere folk fordi grensene er stengt.

Dette er regulert i hovedavtalen, som også kalles «arbeidslivets grunnlov», og er en overenskomst mellom LO og NHO.