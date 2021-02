Mattias har jobb, men null i inntekt: – Frykter vi må selge huset

– Jeg har fortsatt jobb. Det eneste som hindrer meg fra å komme på jobb er at grensen er stengt. Nå er inntekten min null, sier Mattias Bornstedt.

Han jobber som maskinoperatør i Norge, og bor i Arvika i Sverige med kona Fredrica og tre barn.

Bornstedt er en av mange svensker som har jobbet i Norge i flere år, men som står på bar bakke etter at grensene stengte 29. januar. Flere må ta ut sommerferie i februar for å få det til å gå rundt.

Nå er familien Bornstedt redd for at de må selge huset for å få inn penger. Fredrica frykter det blir en stusslig feiring når mannen fyller 40 år neste uke.

– Jeg vet ikke om vi har råd til å kjøpe kake til ham en gang, sier hun.

Kommune blir nedringt

Situasjonen for rundt 6000 svenske grensependlere er kritisk. I Strømstad blir kommunen nedringt av innbyggere som ikke klarer å betale lån og regninger fordi de ikke får jobbe.

Siden de har jobb, får de nemlig ikke dagpenger. Og de blir ikke permittert fordi det ikke er mangel på arbeid.

– Det er mange samtaler og e-poster fra fortvilede personer, sier ordfører Kent Hansson.

Nå ber Sveriges handelsminister Anna Hallberg norske myndigheter om å vise smidighet.

Handelsminister Anna Hallberg fra Socialdemokraterna. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Norge må ikke være for rigide når det gjelder bruken av regelverket nå, spesielt når det gjelder muligheten for å bruke permittering, og at permitteringsstøtten tilfaller de svenske arbeidstakerne, sier hun.

Vil kompensere pendlere

Svenskene får støtte av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Torsdag legger de fram et forslag i Stortinget om at Norge skal gi kompensasjon til grensependlere for tapt inntekt.

– Det er regjeringen og myndighetene som har stengt grensa. Da mener vi at myndighetene også må stille opp, sier stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap).

Elise Bjørnebekk-Waagen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Dette handler om folk som har skattet og arbeidet i Norge – men som nå står uten noen form for sikkerhetsnett, sier hun.

Frp er ikke begeistret

Forslaget trenger også stemmene fra Fremskrittspartiet for å gå igjennom. Det vil ikke stortingsrepresentant Erlend Wiborg være med på.

– Jeg er ikke så begeistret for å hoppe på et forslag som gjør at betydelig summer forsvinner ut i Europa, sier Wiborg.

Han understreker at Frp er interessert i å finne en løsning. Blant annet foreslår de at perioden som arbeidsgiver betaler lønn når en ansatt permitteres, skal gå ned fra ti til to dager.

Erlend Wiborg er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Men han peker også på at det er vanskelig å skille mellom dagpendlere som pendler fast fra Sverige og sesongarbeidere fra andre EØS-land.

– En kompensasjon vil bety at norske skattebetalere må betale penger til polakker og andre østeuropeere som har jobbet i Norge. Norske skattepenger trengs i større grad her hjemme, sier Wiborg.

– Mange titall tusen arbeidstakere

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet (H) sier til NRK at de ikke kan særbehandle arbeidsinnvandrere fra svenske grensekommuner.

– Det må være en ordning som også gjelder folk fra Polen, Litauen og Latvia eller andre EØS-land. Det er snakk om mange titall tusen arbeidstakere, sier han.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Han peker også på at norske myndigheter ikke kan kontrollere om de som mottar en eventuell kompensasjon også har jobb i hjemlandet.

– Dette er forhold vi må vurdere og sikre at kan ivaretas i en eventuell åpning av ytelsene vi har i Norge, sier han.

Ser etter ny jobb

Snart har grensa til Sverige vært stengt i tre uker. Det skal den fortsatt være minst ut februar. Med en familie som skal forsørges, er det grenser for hvor lenge Mattias Bornstedt kan vente.

Derfor ser han seg om etter jobb i Sverige.

– Jeg må jo dra litt i trådene og se hva som skjer, sier han.

– Samtidig lurer jeg litt på hva arbeidsgiveren min i Norge tenker om at jeg søker ny jobb? Jeg kan jo ikke gå rundt i mange måneder. Det er mange tanker som går gjennom hodet, men det ser ikke ut til at jeg får noe svar fra noen, sier han.