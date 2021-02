Grensependlere tvinges til å ta ut sommerferie i februar

Det er bitende kulde på den gamle Svinesundsbrua i Halden, men Marcus Dahlquist (25) fra Strömstad har allerede begynt å spise av sommerferien.

Vanligvis pendler han hver dag til Norge for å jobbe som snekker i Rikelektro i Halden. Da grensa stengte i forrige uke, sto han plutselig uten arbeid – og uten lønn.

– Jeg har måttet ha ferie i én uke nå. Alt står på pause. Men man kan ikke ta ut ferie for evig, sier Dahlquist.

Marcus Dahlquist har planer om å etablere seg og kjøpe egen bolig. – Men det tør jeg ikke slik situasjonen er nå, sier han. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

I firmaet er halvparten av de 30 ansatte svensker. I årevis har de vært en del av et arbeidsmarked sør i Østfold der folk jobber og bor på tvers av landegrensa. Helt til i forrige uke.

– Vi er håndverkere og kan ikke jobbe hjemmefra, sier kollega Andreas Einestedt.

Blir ikke klokere

Svenske myndigheter tillater at nordmenn som jobber i nabolandet krysser grensa. Men andre veien er det bare samfunnskritisk personell som får komme inn.

Daglig leder Kim Eriksen i Rikelektro Halden er norsk, men bor i Sverige. Han mener grensependlerne fra Sverige faller mellom alle stoler.

– Jeg kan ikke permittere dem, siden vi har nok jobb som må gjøres. Og ikke kan de sykemeldes heller. Så de må enten ta ut ferie eller permisjon uten lønn, sier Eriksen.

Norske Kim Eriksen bor i Sverige, og kan i prinsippet dra på jobb. – Men da må jeg sitte ti dager i karantene først, og familiesituasjonen tilsier ikke at jeg kan gjøre det, sier han. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Han sier de har vært i kontakt med advokater, NHO, Halden kommune og Utlendingsdirektoratet – uten å bli så mye klokere.

– Vi får ikke svar på hvordan dette kan løses. Jeg tror ikke de tenkte på denne problemstillingen da de stengte grensene, sier han.

Frykter de må betale dobbelt

En opptelling som Halden næringsutvikling har gjort blant sine 87 medlemmer, viser at bedriftene mangler 150 ansatte. I tillegg er det flere bedrifter i andre Østfold-byer som mangler arbeidskraft som vanligvis pendler fra Sverige.

Industribedriften Nexans Halden mangler 35 maskinoperatører som er bosatt i Sverige. HR-sjef Linda Nyegaard sier de har forsøkt å benytte seg av både permittering og sykepenger.

– Men nå har vi fått beskjed om at det ikke går. Det gjør at vi står i en veldig vanskelig situasjon, sier hun.

Kabelfabrikken Nexans vurderer å stenge helt ned hvis grensene ikke åpnes neste uke. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Nå frykter flere grensebedrifter at de må betale dobbelt. Både lønn til ansatte som ikke kommer på jobb og lønn til innleid arbeidskraft som må dekke opp.

NHO sentralt er også bekymret.

– Bedriftene kan ikke kan bære kostnaden for at myndighetene har stengt grensen. Vi er i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet og partene i arbeidslivet angående dette og jobber for å finne løsninger, sier Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet bekrefter i en e-post til NRK at de er i dialog med arbeidslivspartene for å finne en løsning.

– Økonomien krymper fort

På den gamle Svinesundbrua er nordmannen og de to svenskene spent på om de stengte grensene blir videreført neste uke. Det vil i så fall være kritisk for firmaet, sier daglig leder Kim Eriksen.

– Hvis grensa åpner neste uke, finner vi forhåpentligvis en måte å kompensere de ansatte på. Men hvis det blir en måned eller to, krymper økonomien i firmaet veldig fort, sier han.

Grensependlerne vender Norge rygger denne gangen, men håper å få kjøre over grensa i nærmeste framtid. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Andreas Einstedt er redd for at flere av kollegene hans slutter når alt er så usikkert.

– Det har tatt lang tid for oss å bygge opp firmaet til å være 30 ansatte. Hvis ti personer slutter og finner seg annet arbeide i Sverige, vil det ta tid å bygge seg opp igjen, sier han.