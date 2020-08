En danske, en nordmann og to svensker er nå pågrepet av politiet, som mistenker dem for å ha vært sentrale i et større kriminelt nettverk som har drevet med såkalt «Olga-svindel».

To av mennene ble pågrepet på et hotellrom i Oslo i slutten av juni. Ifølge politiadvokat Yvonne Schilling i Øst politidistrikt fungerte rommet som en slags operasjonssentral for svindelen.

– Vi gikk rett og slett rett inn i svindelsentralen deres. Det ble blant annet funnet avansert teknisk utstyr, som vi mener svindlerne har brukt til å lure de fornærmede til å tro at det var banken deres som ringte, sier politiadvokaten til NRK.

På rommet lå det også flere datamaskiner og skattelister med navnene til en rekke eldre kvinner. Minst 57 eldre kvinner skal ha blitt utsatt for svindelen.

– Så langt vi kan se, er det nå snakk om rundt 13,5 millioner kroner. Det er eldre mennesker som har fått sparepengene sine regelrett stjålet fra seg. Det er ganske så kynisk, sier etterforskningsleder Even Klund ved Fredrikstad politistasjon til Fredriksstad Blad, som først omtalte saken.

HOVEDMANN: Ifølge politiet er dette hovedmannen som tar ut penger i en minibank. Foto: Politiet

Lurer til seg kontoinformasjon

Metoden med «Olga-svindel» går ut på at svindlerne kontakter de eldre kvinnene og utgir seg for å være fra et seriøst finansfirma.

De gir kvinnene beskjed om at lånene deres er klare til utbetaling. Når kvinnene sier at de ikke har søkt om lån, så får de tilbudt om å bli satt over til banken sin for å få stanset utbetalingen av lånet.

Politiadvokat Yvonne Schilling i Øst politidistrikt . Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

I realiteten blir de isteden satt over til andre svindlere, som lurer kvinnene til å oppgi sensitiv informasjon, som blant annet BankID.

– Alle bevisene vi fant på hotellrommet peker mot at det er de to som ble pågrepet der som har utført selve bedrageriet, mens de andre har andre roller, som å rekruttere, ordne med penger eller finne ofrene, sier Schilling.

Metoden har fått navnet sitt fordi bakmennene retter seg mot kvinner med navn som var populære for 80 år siden. Særlig kvinner med navnene Olga, Kari, Sigrid, Gerd, Ragnhild har vært utsatt for svindelen.

Vekslet penger i luksusklokker

Politiet i Fredrikstad kom på sporet av bedrageriligaen da et svindeltilfelle i Hedmark ble koblet til en dansk mann som hadde registrert adresse på en postkasse i Fredrikstad.

– Men mannen hadde ikke faktisk bosted på adressen. Da etterforskerne begynte å nøste i saken fant de tilknytninger til flere andre steder i landet, sier politiadvokat Schilling til NRK.

En mann poserer med en Rolex-klokke som skal være kjøpt med penger fra svindelen. Foto: Politiet

Politiet har sporet noen av pengebeløpene som er stjålet til utenlandske kontoer. Andre deler er tatt ut i kontanter og hvitvasket ved blant annet kjøp av eksklusive Rolex-klokker.

– Man tar store beløper og pulveriserer dem på mindre kontoer, mot en andel eller annen godtgjørelse. De blir videre vekslet inn i annen valuta eller i kjøp av lett omsettelige varer som elektronikk og Rolex-klokker, forklarer Schilling.

Et hundretalls personer har ifølge politiet hatt ansvaret for å hvitevaske og spre pengene som er svindlet. Disse personene blir av politiet beskrevet som «muldyr» og er personer fra kriminelle nettverk og rusmiljø.