– Dette tilfelle oppdaget vi for få timer siden. Vi tror det er flere som ikke har blitt oppdaget ennå. Og vi er sikre på at det er flere som vil bli forsøkt svindla framover, sier kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i Sparebank 1.

NRK opplyste om denne type svindel tirsdag, der damer med gamle, norske tradisjonsnavn må passe seg for svindelen som har foregått i rundt tre uker. Personer med navnet Olga er mest utsatt.

Akkurat det samme som har kommet fram hos DNB, der totalt 20 kunder er rammet, har nå skjedd i Sparebank 1. En Olga er blitt svindlet for 1,1 millioner kroner.

– De er utspekulerte, de vet eksakt hvem de er ute etter, sier Haugland om svindelen han karakteriserer som hjerteskjærende og brutal.

Oppretter tillit

Haugland forteller at Olga ble oppringt av noen som skulle utbetale et lån.

– Hun svarer da at hun ikke har et lån, og ikke skal ha det heller.

Da kontrer svindleren tilbake med å si at Olga mest sannsynlig har blitt svindla av noen. De tilbyr seg å hjelpe, og dermed har de opprettet en form for tillit, forklarer Haugland.

– De sier at de må vite hvilken bank Olga er kunde i. Når de får opplyst at hun er kunde i SR-bank, setter de henne over til kundeservice der.

Olga tror da hun snakker med noen i kundesenteret som forsikrer Olga om at hun nå er i trygge hender. Men for å komme helt i mål, trenger de opplysninger knytta til bank-id.

– Der og da slipper Olga svindleren inn på sin egen konto, og på en finurlig måte klarer de å etablere en bank-id på egen svindelmobil. Så etableres det kontoer i flere norske banker, og pengene flyttes vekk.

OFFER: En annen Olga NRK har vært i kontakt med ble forsøkt svindlet for 200.000 kroner Foto: Fredrik Hansen / NRK

Aldri oppgi personlig opplysninger

– Hva kan dere gjøre nå? Har Olga mista pengene sine?



– Dette er en helt fersk sak. Vi må sette oss ned å se på hvor uansvarlig Olga har opptrådt. Selv om det er litt brutalt å si, så har du selv et ansvar.

Banken vil aldri be om personlige opplysninger, slår Haugland fast.

– Hvis dette skjer, legg på telefonen og ring banken din. Fortell dem at noen forsøker og få tak i informasjon fra deg. Da skal vi gjøre alt vi kan for å finne ut hvem dette er.

Og det er flere baksider med denne type svindel.

– De ødelegger for dem som har tro på at dette er en god og trygg måte å ha et forhold til banken.

Og det skal det være også, insisterer Haugland.

– Det er derfor vi er høyrøsta nå, og sier at dette må vi sette en stopper for - i dag.

Proffsvindlerne snakker norsk og gir inntrykk av at de kjenner banksystemet godt. Og når en følger pengestrømmen ser det slik ut.

– De deler pengene opp i mindre beløp, for å komme under radaren på overvåkingssystemene våre. Dette viser inngående kunnskap om hvordan norsk banksystem fungerer.

Nå lager Sparebank 1 en oversikt over kundene med navn som Olga, Gerd, Sigrid og Anne. Planen er å forsøke å ringe alle for å komme svindlerne i forkjøpet.