– Egg og spytt går av i vask, og beskyttelsen vår tok av for de fleste steinene vi ble truffet av. Men siden dette ikke er den siste hendelsen av dette slaget, har jeg et lite ønske om hjelp fra dere.

Det skrev politibetjenten Christian på Facebook etter at han og hans kolleger ble møtt av hissige motdemonstranter under en Sian-markering i Sandefjord 24. april.

Han ønsker ikke at NRK bruker etternavnet hans.

Motdemonstranter gikk til angrep på politiet og Sian og kastet steiner, vannflasker, sko og egg. I alt ble fire personer innbrakt og to pågrepet.

35 straffesaker ble opprettet i etterkant.

Brøt opp demonstrasjonen med tåregass

– Det er sjelden politiet opplever at demonstrasjoner utvikler seg slik den gjorde i Sandefjord, kommenterer politistasjonssjef Siw Thokle ved Tønsberg politistasjon, og legger til:

– Vi opplevde en aggressivitet fra motdemonstranter som rettet seg mot politiet og som har ført til opprettelse av en rekke straffesaker som blant annet omhandler vold mot offentlig tjenestemann.

– Politiet er opptatt av å løse oppgaven profesjonelt og med minst mulig bruk av maktmidler, sier stasjonssjef Siw Thokle ved Tønsberg politistasjon.

Sian avsluttet appellen ved å brenne Koranen. Politiet avbrøt demonstrasjonen og måtte bruke tåregass mot de ampre motdemonstrantene.

– Av hensyn til sikkerheten til de involverte og næringslivet, uttalte Thokle.

Beskytter ytringsfriheten

– Vi må, sammen, få frem viktigheten av ikke å bli provosert av noen svært få sine hatefulle meninger og ytringer, sier Christian.

Han presiserer at «ingen av oss som tar imot egg og stein støtter de som kommer med disse ytringene eller har lyst til at de skal stå der og provosere».

– Men ja, vi har en grunnlov i Norge, som gir alle rett til å kunne få si sin mening offentlig, uansett hva de ønsker å formidle.

– Har du opplevd noe tilsvarende før, og ble du redd?

– Jeg har vært på flere Sian-markeringer, men ikke opplevd maken til det som skjedde i Sandefjord. I selve situasjonen kjente jeg ikke på redsel, men stolte på systemet og verneutstyret, svarer politibetjenten fra Buskerud.

Han innrømmer å ha kjent på følelsen av «hvor galt det kunne ha gått» i ettertid.

– Dersom vi hadde mistet kontrollen helt ...

Politiet måtte ta i bruk tåregass. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Angriper staten, ikke politiet

På spørsmål om flere politibetjenter har uttrykt redsel i etterkant, viser stasjonssjef Thokle til det særskilte strafferettslige vernet etter Straffelovens §155.

– Det betyr at det ikke er tjenestepersonen personlig som angripes når noen møter politiet med vold, trusler eller sjikane, men staten. Likevel opplevde flere av våre tjenestepersoner det svært krevende og risikofylt å bli kastet gjenstander etter.

Slik så jeg og de fleste av mine kolleger ut etter hendelsen i Sandefjord, sier politibetjenten som kom uskadet fra demonstrasjonen. Foto: Privat

– Hva synes politiet om at om at enkeltpersoner uttaler seg på denne måten?

– Tjenestepersonen understreker noen av dilemmaene man kan oppleve som politi når man er på jobb for å beskytte ytringsfriheten, men opplever å bli tatt til inntekt for ytringene som fremmes.

Får støtte av Politiets Fellesforbund

– Jeg syntes det var en veldig fin FB-post. Et forsøk på å orientere, sier sjef for Politiets Fellesforbund, Unna Alma Skatvold.

Leder for Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold syntes det er fint at politibetjenten ytret seg om sin opplevelse. Foto: Politiets Fellesforbund

Hun forteller at flere i politiet ikke direkte kjenner seg utrygge i forbindelse med markeringer av slike slag, men at mange opplever det som «sårende og vondt» når de opplever å bli angrepet av dem de er satt til å passe på.

– Politiet ønsker ikke å bli assosiert med den ene eller andre siden. Dette går på verdigheten. Håpet er å få frem at politiet beskytter ytringsfriheten i denne sammenheng.

Politibetjent Christian avslutter med følgende bønn:

– Om vi alle bare kunne snudd ryggen til, i stedet for å ty til vold, tror jeg at dette ville opphørt ganske kjapt. Det er ingen som gidder å tale til et tomt torg!

Sian skal ifølge egen nettside gjennomføre 12 markeringer i Norge fra juni til september.

NRK har vært i kontakt med Facebook-gruppen Stopp Sian for å høre om de kunne videreformidle kontakt med noen som kastet stein og egg, men har ikke lyktes.