Byggeforbud i Oslo: – Nå må jeg finne nye oppdrag, ellers blir det permitteringer

– Det er ikke bra at det går an å sette en sånn bråstopp over natta. Det går for fort, sier elektriker Renny Terland.

Han står sammen med Øyvind Berg i en hage bak et gult hus på Årvoll i Oslo.

Neste vår skulle Terland gjort alt det elektriske arbeidet på huset Berg vil bygge i hagen.

Nå er det usikkert om prosjektet blir noe av.

Søsteren til Øyvind Berg bor i huset på Årvoll. Øyvind skulle bygge eget hus i hagen, men forslaget til ny småhusplan gjør at prosjektet er satt på vent. Foto: Johanna Hauge / NRK

6. april varslet Oslo kommune at det skal innføres et midlertidig byggeforbud i småhusområdene.

Alle planer for nye boliger som ikke var godkjent før denne datoen, blir lagt på is.

– Det var en dobbeltbolig på Ekeberg vi skulle jobbe på til høsten, men den ble stoppet. Vi mistet tre måneder med arbeid.

– Nå må jeg finne nye oppdrag, ellers blir det permitteringer, sier Terland.

Renny Terland og de fem andre elektrikerne i firmaet har mistet flere jobber på grunn av byggeforbudet i småhusområdene. Foto: Johanna Hauge / NRK

Elektrikeren er kritisk til at kommunen satte fristen for å få byggesaker behandlet til samme dag som varselet ble sendt ut.

– Hadde kommunen sagt fra i god tid, kunne folk gjort seg ferdig og sendt inn papirene sine før fristen.

Byggeforbudet skal gjelde fram til en ny småhusplan for Oslo er vedtatt. Planen bestemmer hva som er lov å bygge, rive og endre i småhusområdene i ytre by.

Byrådet håper å få den nye planen vedtatt innen høsten 2023, men det kan ta lengre tid. Terland mener det er uholdbart at ingen kan si når forbudet blir opphevet.

– Vi trenger beskjed om en dato for når vi kan jobbe igjen.

NRK forklarer Hva er småhusplanen? Bla videre Småhusplanen er reguleringsplanen for småhusområder i Oslos ytre by. Planen gir detaljerte føringer for hva som er lov å bygge, rive og endre på eiendommer innenfor store deler av byens områder med eksisterende småhusbebyggelse. Planen gjelder for 28.300 eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø. Det er ca. 30.000 bygninger som rommer rundt 40.000 boenheter innenfor planområdet i dag. Hvert år bygges det i gjennomsnitt ca. 330 nye boliger innenfor planområdet. Kilde: Oslo kommune Nektes å felle tre i sin egen hage Forrige kort Neste kort

Ønsker å sikre grønne områder

Bakgrunnen for den nye småhusplanen er at byrådet mener den nåværende planen tillater for mye utbygging og fortetting på bekostning av grønne områder.

Det er Plan- og bygningsetaten og byrådet som står bak det midlertidige byggeforbudet.

Kart over hvilke områder i Oslo som omfattes av småhusplanen. Grafikk: Oslo kommune

– Hvis det skal være fritt fram under dagens gjeldende plan fram til den nye er vedtatt, så vil vi ikke klare å sikre de grønne områdene i den perioden.

Det sier avdelingsdirektør ved avdeling for byggeprosjekter, Hanne Høybach.

– Forstår du at dette får konsekvenser for byggebransjen?

– Det skal vi se på og ta opp til vurdering før vi fatter vedtaket.

Hun minner om at det bare er et varsel om midlertidig forbud som er sendt ut, og at etaten tar imot innspill til hva det endelige forbudet skal omfatte.

Fristen for å komme med innspill til det midlertidige forbudet går ut onsdag 4. mai.

Ble tatt på senga

Men ikke alle opplever det midlertidige forbudet som et varsel.

Arkitekt og partner i Frost arkitekter, Rønnaug Gabrielsen, sier hun ble svært overrasket da Oslo kommune innførte midlertidig byggeforbud i småhusområdene.

– Det kom helt uten forvarsel. Vi ble tatt på senga på kontoret.

Arkitekt Rønnaug Gabrielsen mener PBE har lagt ned et umiddelbart forbud. Foto: Frost arkitekter

Selv om det er vanlig å legge ned midlertidige forbud, pleier de å være varslet på forhånd, sier hun.

– Det at dette varslet kom samtidig som planen ble lagt ut på høring var vi ikke forberedt på i det hele tatt.

De mener også forbudet er et uforholdsmessig sterkt virkemiddel, som kunne vært løst på andre måter.

Om varselet blir vedtatt, vil det gjelde fra den dagen det ble sendt ut. Altså 6. april.

– Det er i realiteten et umiddelbart forbud mot en rekke tiltak innenfor småhusplanen, sier hun og legger til:

– Det oppleves som udemokratisk og er en stor ulempe for mange.

Gabrielsen er bekymret for fremtidige oppdrag innenfor småhusplanen og tror hele markedet nå skjelver.

– Vi er i en bransje som allerede er under press på grunn av stor økning i byggekostnader og forsinkelser i leveranser til byggeprosjekter.

Kan tape store summer

En av jobbene Terland nå kanskje mister, er huset til Øyvind Berg på Årvoll.

Sammen med søsteren har Berg overtatt besteforeldrenes tidligere hjem. Søsteren har flyttet inn i huset, mens han vil bygge et nytt hus i hagen. Nå er planen satt på vent.

Øyvind Berg tror han kan tape 200.000 kroner hvis det drøyer helt til neste høst før småhusplanen vedtas. Det kan ta enda lengre tid. Foto: Johanna Hauge / NRK

– Blir det utsatt i ett år er det i hvert fall 200.000 kroner som jeg ikke får tilbake, sier Berg.

Når de får avklart hva som skjer videre, er ikke sikkert. Han er redd for å sitte igjen med en verdiløs tomt.

– Vi vet ikke når vi kan komme i gang, hva vi kan komme i gang med, eller om det er noe å fortsette med. Det kan se ut som at tomta ikke er mulig å bygge på, og da er jo alle pengene tapt.