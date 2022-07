Slår alarm om fødetilbudet i sommer: – Kan bli møtt av jordmødre som har vært på jobb i 16 timer

I brevet skriver de at de de siste årene har opplevd en «markant økning i negative tilbakemeldinger og historier fortalt av familiene». Særlig dreier det seg om manglende oppfølging i barsel. Ifølge brevet har sykehuset selv innrømmet at bemanninga er så lav at det tidvis kan være kun to ansatte på jobb for å følge opp 38 familier. Manglende oppfølging gjør at flere kvinner ikke får beskjed om for eksempel hvor mye de blødde eller ble sydd under fødsel, ifølge brevet. Og at flere ender med å føde hjemme eller på vei til sykehuset fordi det tar så lang tid før de får komme inn på fødeavdeling.