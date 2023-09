Skyhøyt sykefravær har ført til busskaos: 69 turer innstilt på én dag

– Alle turer skal gå i tråd med bestilling og ruteplan, sier direktør i Østfold kollektivtrafikk Børre Johnsen.

De siste ukene har sykefraværet vært skyhøyt blant bussjåførene i Nedre Glomma-regionen. Enkelte dager har én av fire bussjåfører vært borte fra jobb.

På det verste har opp mot 70 avganger blitt innstilt. Mange reisende har derfor måttet vente forgjeves på busser som aldri ankom holdeplassen.

– Det er en ny situasjon for oss, sier Johnsen.

Tidligere i år tok Nobina over bussrutene i Nedre Glomma. Selskapet drifter kollektivtransporten i Fredrikstad, Sarpsborg, Råde og på Hvaler.

Over 150.000 mennesker bor i dekningsområdet.

For hver innstilte tur må Nobina betale et gebyr på rundt 7000 kroner. På en enkelt dag måtte altså Nobina ut med nesten 500.000 kroner.

Så langt har ingen avganger blitt innstilt denne uken, ifølge Østfold kollektivtrafikk. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Skylder på nasjonal mangel

– Årsaken til utfordringene er den nasjonale bussjåførmangelen, skriver markedsdirektør i Nobina Karine Nordseth i en e-post til NRK.

En komplisert oppstart har gjort vondt verre, ifølge markedsdirektøren.

– Vi er ikke fornøyde og jobben vår fortsetter med tanke på å skape en punktlig og pålitelig tjeneste.

– Hvor mye har de mange innstillingene kostet dere?

– Dette er ikke et spørsmål om økonomi, men om å sikre at våre passasjerer har et kollektivsystem som de kan stole på, skriver Nordseth.

Har gitt klar beskjed

– Jeg har stor forståelse for at dette skaper frustrasjon og fortvilelse blant passasjerene, sier fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes (Sp) i en pressemelding.

De har gitt tydelig beskjed til Nobina om at utfordringene må løses, slik at reisende får et godt og forutsigbart busstilbud.

– Det har ikke innbyggerne i Nedre Glomma hatt de siste ukene, sier Skinnes.

Fredriksstad Blad har tidligere omtalt problematikken i en rekke artikler.

Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune Olav Skinnes (Sp) Foto: Heiko Junge / NTB

Henter sjåfører fra andre områder

Nå har Nobina satt inn ti ekstra sjåfører og to ekstra trafikkledere for å bedre situasjonen, ifølge Johnsen i Østfold kollektivtrafikk.

De har også hentet sjåfører fra andre regioner for å få kabalen til å gå opp.

– Det er gjennomført flere viktige endringer i våre skiftplaner for å skape bedre forutsetninger for en mer bærekraftig arbeidshverdag, færre forsinkelser og en mer punktlig og pålitelig kollektivtrafikk, opplyser Nobinas markedsdirektør.

Så langt har ingen avganger blitt innstilt denne uken.

– Nå er vi i en situasjon hvor vi er overbevist om at dette skal gå bra, og at folk igjen kan stole på at bussen kommer, sier Børre Johnsen.

Nobina må betale i overkant av 7000 kroner i gebyr for hver tur som ikke blir kjørt. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Valgte billigste alternativ

Nobina skal drifte bussene i Nedre Glomma de neste tolv årene. Blant leverandørene som tilbød seg å kjøre bussene, var det Nobina som hadde det billigste tilbudet:

Nobina: 251 millioner kroner i året.

Vy buss: 266 millioner kroner i året.

Boreal Buss: 266 millioner kroner i året.

Vy Buss og Boreal Buss gjorde det bedre på både kvalitet og miljø, men Nobina vant konkurransen, blant annet på grunn av pris.