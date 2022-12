Skatteetaten mener dette lekehuset er verdt 5,4 millioner kroner

– Må jeg rive denne for å bli trodd?

Trine Fossum bor i Mjøndalen og betaler sin skatt som alle pliktoppfyllende borgere gjør.

Men de siste tre årene har skattemyndighetene ønsket å avkreve Fossum for formuesverdi for en sekundærbolig hun angivelig skal ha på sin tomt – altså i tillegg til huset hun faktisk har på tomta.

Ifølge myndighetene og skatteligningen har denne sekundærboligen en verdi på 5,4 millioner kroner.

Faktum er at Fossum slettes ikke har et hus ekstra på sin eiendom.

– Nei. I hagen står en liten lekestue på fire kvadratmeter, sier Fossum oppgitt.

Lekehuset ble plassert i en krok av hagen i 2014. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Sekundærboligen skal ifølge Skatteetaten være bygget i 1980 og ha et boareal på 189 kvadratmeter. Hvordan disse tallene plutselig har dukket opp i skatteligningen forblir et mysterium for Fossum.

– Nei. Det er ikke godt å si. Det har skjedd noe magisk ved kommunesammenslåingen, for lekestua har stått der siden 2014. Og det har ikke vært noe problem før, svarer Fossum.

Formuesskatt Ekspandér faktaboks 1) Formuesskatten er en skatt som fastsettes på grunnlag av din nettoformue. 2) Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat. 3) Verdsettingsrabatter regnes ut automatisk i skattemeldingen. Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den som er skattepliktig. 4) Slike eiendeler kan for eksempel være din primærbolig, en sekundærbolig, aksjer, driftsmidler, inkludert næringseiendom. (Kilde: Skatteetaten)

Lager huskestue av lekestue

Lekehuset ble i sin tid satt opp som, nettopp et lekehus, for barn, forklarer Fossum.

Lekehuset i hagen stiger stadig i verdi fra år til år. Foto: Privat

Ungene har i dag vokst fra huset, og de fire kvadratmeterne tjener i dag som oppbevaringsplass for gressklipper, bilder og diverse hageredskaper.

– Jeg har ringt Kartverket, kommunen og Skatteetaten, forsøkt å finne ut hvorfor denne dukket opp i utgangspunktet. Sagt at jeg ikke har en sekundærbolig, og at de må ordne opp i dette.

Til svar har hun fått at «Dette var rart. Vi skjønner at det ikke stemmer. Det skal vi få rettet opp i».

I dag blir lekestuen brukt som lagerplass. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Like magisk dukker den opp i ligningen igjen, år etter år.

– Og for hvert år må jeg endre dette i skattemeldingen, forteller Fossum.

Skatteetaten beklager

Drammen kommune har sjekket i eiendomsregisteret og bekrefter overfor NRK at det er registrert kun én bygning på eiendommen.

På spørsmål om hva som har skjedd svarer avdelingsdirektør Elisabeth Fischer i Skatteetatens divisjon informasjonsforvaltning følgende:

Elisabeth Fischer hos Skatteetaten. Foto: Baard Brinchmann Loevvig

– Det kan være flere grunner til at dette kan skje og vi kan ikke vite sikkert hvorfor dette plutselig har dukket opp.

Fischer bemerker at Skatteetaten ikke kommenterer enkeltsaker grunnet taushetsplikten og legger til at «ikke alle endringer fanges opp av Skatteetatens eiendomsregister maskinelt, og at disse derfor må gjøres manuelt».

– Dersom vi har blitt kontaktet og gitt beskjed om at det skal bli ordnet opp i, men det ikke har blitt gjort, må vi bare beklage det. Det skulle vi selvfølgelig ha gjort, avslutter hun.

Fossum er spent på om boligen vil dukke opp i ligningen neste år også.

– Har du sendt inn en klage?

– Nei, jeg trodde det var nok å ringe og si at jeg ikke har en stor kåk i hagen. Lekehuset står jo der og vokser i verdi. Men akkurat nå har jeg mest lyst til å bare brenne det ned, sier hun og kan ikke annet enn å le av det hele.