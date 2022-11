9 av 10 vil vite om sin risiko for hjernesykdom, viser ny studie fra FHI.

– Det er litt overraskende at så mange er villige til å teste seg for fremtidige hjernesykdommer selv om man ikke nødvendigvis kan bremse eller kurere alt – slik som med Alzheimers sykdom, sier Rebecca Bruu Carver.

Hun er forsker ved FHI og hovedforfatter bak studien som snart publiseres.

«Om det var mulig å ta en enkel hjernehelsetest for å lære om risikoen for å utvikle en hjernesykdom, ville du ha tatt den?»

Spørsmålet ble stilt i den globale hjernehelseundersøkelsen i forskningsprosjektet Lifebrain. Hele 27.500 personer svarte.

Hjernehelseundersøkelse



* Spørreskjemaet var tilgjengelig på 14 språk og svarene kom fra deltakere i 76 land. * Deltakerne i studien ble spurt om å forestille seg en hypotetisk hjernehelsetest for risiko for uspesifisert hjernesykdom. * 91 prosent svarte av de definitivt eller sannsynligvis ville tatt en enkel hjernehelsetest for å lære om risikoen for å utvikle en hjernesykdom. * 86 prosent ville gjort det selv om sykdommen ikke kunne forebygges eller behandles. * De fleste deltakerne var fra Storbritannia (37 %), Nederland (25 %) og Norge (13 %).



* Flest var over 40 år (83 %), var kvinner (71 %) eller hadde universitetsgrad (71 %). (Kilde: FHI)

Undersøkelsen er ledet av Folkehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med Universitetet i Oslo (UIO).

Én av tre vil få en sykdom i hjernen

Ifølge Carver og FHI vil én av tre komme til å utvikle en hjernesykdom i løpet av livet.

– Demens, hjerneslag, MS, Parkinsons sykdom, depresjon eller schizofreni, ramser Carver opp.

Hovedfunnene i undersøkelsen viser at 91 prosent ville tatt en hjernehelsetest for å se om man er disponibel for en fremtidig sykdom. 86 prosent svarer at de hadde tatt den selv om sykdommen ikke kunne forebygges eller behandles.

95 prosent av de spurte oppgir grunnen for å ta en hjernehelsetest er for å kunne bremse utviklingen av en sykdom. For eksempel ved å søke profesjonell hjelp og å endre livsstilen.

– Vi vet imidlertid fra tidligere forskning at det folk sier de vil gjøre og hva de faktisk gjør, kan være to forskjellige ting, sier Carver.

NRK serverer siste hjernenytt. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Kan ikke kurere alt

Ifølge Carver kan man i dag teste flere sider ved hjernehelsen med forskjellige metoder. Gentester, hjerneskanning, blodprøver og kognitive tester.

– Enkelte gentester kan forutsi risikoen for å utvikle Huntingtons og tidlig Alzheimers sykdom.

Bortsett fra disse er det få gentester for hjernesykdommer, opplyser Carver.

Det finnes heller ikke én enkel test som kan gi et helhetlig mål på hjernehelsen din.

– Unødvendig engstelse

– Jeg holder kroppen i form, det tror jeg har en viss sammenheng med hjernehelse. Dessuten leser jeg og prøver å tillære meg kunnskap hver dag. Men jeg tror jeg ville sagt nei på å ta en slik test. Unødvendig engstelse, begrunner Hein Lindquist (58).

Hein Lindquist tilhører den lille prosentandelen som ikke ville tatt en hjernehelsetest. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Henriette Rosenvinge Hjertsen (21) derimot er av en annen oppfatning.

– Jeg ville tatt testen, er det ikke bedre å være føre var? Jeg ville gjerne vite.

På spørsmål om hun gjør noe for sin egen hjernehelse, svarer hun:

– Jeg leser og tenke mye. Lurer jeg på hvorfor maur bygger maurtuer, så finner jeg ut av det, ler hun.

Henriette Rosenvinge Hjertsen er positiv til hjernehelsetest. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Nei, jeg ville ikke tatt testen! Vi har Alzheimers i slekten. Er det genetisk? Får ikke gjort noe med det uansett. Jeg er litt bekymret, men trener, spiser sunt og er opptatt av EQ – er sosial, sier Camilla Fjeldheim (35).

Camilla Fjeldheim er skeptisk til å teste seg for potensielle sykdommer i hjernen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Vårt viktigste organ

«Hjernen er et fantastisk organ. Den begynner å arbeide straks du slår opp øynene om morgenen og gir seg ikke før du kommer på jobben».

Med Robert Frosts snedige sitat lagret et sted i hjernebarken, kaster man seg over nettopp dette organet: Hjernen. En halvannen kilo tung geleklump liggende inni hodeskallen, som for ordens skyld jobber hele tiden.

Men hva er egentlig hjernen?

– En ansamling celler med lange utløpere, nevroner og støtteceller, begynner Marte Roa Syvertsen og fortsetter:

– Hjernen er basisen for alt vi driver med: tenke, lære, føle, bevegelse – you name it! Utvilsomt vårt viktigste organ. Men nå er jeg bitte litt forutinntatt, ler Syvertsen som er lege og hjerneforsker.

Hjerneforsker Marte Syvertsen sier det er mange ting vi selv kan gjøre for å forhindre fremtidige sykdommer i hjernen. Foto: Azad Razaei / NRK

Hvordan få bedre hjernehelse?

All hjernesykdom kan ikke forhindres eller kureres. Men er det noen grep man selv kan ta?

– Det kan man faktisk gjøre i ganske stor grad! Da er det jo litt ulike ting som gjelder avhengig av hvilke type sykdom det er snakk om, sier hjerneforsker Syvertsen.

– Det som kommer høyest på lista er å ha gode relasjoner og være aktiv sosialt. Det holder hjernen i form. Det handler om bruk, akkurat som en muskel du trener.

Marte Syvertsen er hjerneforsker ved Drammen sykehus. Foto: Azad Razaei / NRK

Videre nevnes det å stadig tilegne seg ny kunnskap samt å drive med fysisk aktivitet som gode nyheter for hjernen.

– Dans trekkes frem som god forebygging mot for eksempel demens. Ellers er det mosjon og variert kosthold, ikke for stor belastning med stress, og å sove godt og regelmessig. Men først, og det er jo koselig: gå ut og treff folk, engasjer deg i noe! råder hjerneforskeren.