«Staten holder kommunen for narr, og holder ikke sine løfter».

Det sa Dag Henhaug (H) i formannskapet tirsdag. Nå ønsker varaordføreren i Ringerike kommune å saksøke staten for løftebrudd om Ringeriksbanen og ny E16.

Med unntak av to representanter (MDG), sier han det er tverrpolitisk enighet om dette i kommunestyret.

– I hele år og vel så det har vi argumentert for vårt prosjekt. Særlig overfor Samferdselsdepartementet med statsråd og statssekretærer. Vi har opplevd at det praktisk talt har vært praktisk talt umulig å komme frem med rasjonelle argumenter, sier Henhaug.

Kommunen har brukt milliarder av kroner for å legge til rette for den befolkningsveksten de mener staten ba dem om å legge til rette for. Foto: Tina Brock / NRK

Bakgrunnen for utspillet, forklarer Henhaug, var at de folkevalgte diskuterte de store avgifts- og gebyrøkningene for innbyggerne i kommunen for neste år.

– Siden 2015 har vi lagt til rette for etablering av det som nå heter Ringeriksporteføljen. Vi har bygget ut kapasiteten på vår infrastruktur for å ta imot den veksten som Ringeriksbanen og ny E16 skulle gi. Da har vi tatt en risiko på innbyggernes vegne selvfølgelig, begrunner varaordføreren.

Kommunen har brukt milliarder av kroner

Han sier at når banen og veien ser ut til å skrinlegges som forslaget til statsbudsjettet indikerer, så blir det færre å dele de regningene på.

Dag Henhaug (H) er varaordfører i Ringerike kommune. Foto: Ringerike kommune

– Og da blir det uforholdsmessige store økninger i disse avgiftene og gebyrene.

– Hva har dere konkret investert i de siste årene?

– Utvidelse av renseanlegg og vannforsyningsanlegg, skoler og barnehager blant annet. Det beløper seg til nærmere 3 milliarder kroner.

– Er ikke dette investeringer dere uansett ville vært nødt til å ta?

– Jo, en del av investeringene hadde vært nødvendig å gjøre. Men det er ikke gitt at det hadde vært nødvendig å gjøre det i det tempoet som vi har gjort, svarer Henhaug.

Han påpeker videre at kommunen i 2015 mottok et oppdragsbrev fra daværende regjering om at dersom Ringeriksbanen og ny E16 skulle bygges, måtte kommunen gjøre nødvendige investeringer for å legge til rette for befolkningsvekst.

Mener kommunen har holdt sin del av avtalen

Henhaug sier at kommunen nå føler seg lurt av staten.

– Det er ingen god følelse.

Nå mener Henhaug at Ringerike kommune har holdt sin del av avtalen med milliardinvesteringer, og at staten ikke holder sine løfter.

Derfor foreslås søksmål.

– Nå har det kun stått på politisk vilje. Da er det svært frustrerende å oppleve en samferdselsminister som overhodet ikke tar innover seg dette i det hele tatt, konstaterer Henhaug.

– Ikke besluttet ennå

– Det er forståelig at ringeriksordførerne er bekymret, begynner samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Han sier at det begrensede økonomiske handlingsrommet har ført til at Regjeringen har måttet ta vanskelige og ansvarlige beslutninger om å utsette viktige samferdselsprosjekter.

– Det er mange rundt om i landet som er skuffet. Siden budsjettet ennå ikke er behandlet i Stortinget, er dette formelt ennå ikke besluttet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at oppstart av planlegging ikke er et løfte eller en avtale. Foto: Pål Hansen

Ringeriksporteføljen Ekspandér faktaboks Var et fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane Nor. Nye Veier AS overtok prosjektet i 2021.

Den statlige reguleringsplanen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mars 2020.

40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss

Togene skal gå i 250 km/t

Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen

Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen

24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret vest for Sollihøgda og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t (endret til 100 km/t)

Flere lange bruer

Åpning var planlagt i 2028/2029. Nå er det usikkert.

Endelig investeringsbeslutning er ennå ikke tatt. Kilde: BaneNor og NRK.

– Ikke et løfte eller en avtale

– Henhaug sier at kommunen i 2015 mottok et oppdragsbrev fra daværende regjering om at dersom Ringeriksbanen og ny E16 skulle bygges måtte kommunen gjøre nødvendige investeringer for å legge til rette for befolkningsvekst.

– Brevet fra 2015 er et oppdragsbrev der Samferdselsdepartementet ber Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang formell planlegging av fellesprosjektet jamfør plan- og bygningsloven, svarer samferdselsministeren og fortsetter:

– I tråd med det som er rimelig å forvente når staten vurderer å investere i store prosjekter, understreker også departementet viktigheten av at lokale myndigheter bygger opp under de planlagte investeringene gjennom aktuelle virkemidler. Slik sørger man for at nytten av prosjektet blir best mulig.

Han sier at «selv om det å starte planlegging av et prosjekt naturlig nok gir politiske forventninger om at prosjektet skal realiseres, kan ikke oppstart av planlegging oppfattes som et løfte eller en avtale før regjering og storting har fattet beslutning om investering og kostnadsramme for prosjektet».

– Det er derfor urimelig å påstå at staten har inngått en avtale med kommunene som de ikke følger opp når Regjeringen nå foreslår å stanse Fellesprosjektet, avslutter Nygård.