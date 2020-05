– De har svart flere ganger at det snart blir bedre. Men det viser seg at det ikke blir bedre, snarere nesten verre, sier Sivilombudsmann Hanne Harlem.

Forrige uke skrev NRK om Mette Hoseth som har ventet i tre år på at en pasientklagesak skal bli behandlet. Hun mener det er uholdbart å vente så lenge.

Nå har Sivilombudsmannen gått inn i annen sak der klageren har ventet like lenge. Der kommer det frem at så mange som 327 pasienter eller pårørende har ventet minst like lenge som disse to.

Nå mener Sivilombudsmannen at Helseklage bryter forvaltningsloven, og sender saken til Helse- og omsorgsdepartementet.

Mette Hoseth har ventet i snart tre år på svar på en klagesak. Hun tør ikke å håpe på en avklaring nå heller. Foto: Sissel Annett Myklebust / NRK

– Ikke holdbar situasjon

Lang saksbehandlingstid er nemlig ikke noe nytt. I 2016 flyttet sekretariatet som behandler slike saker fra Oslo til Bergen. 97 av 100 ansatte sa opp. Dermed måtte Helseklage ansette og lære opp svært mange nye.

I denne perioden vokste saksbunken kraftig. Fem ganger har Sivilombudsmannen gått inn og påpekt problemet. Senest i mars så de på en sak der en kvinne hadde ventet 49 måneder på svar i en erstatningssak.

På spørsmål om hvilke konsekvenser slike brudd på forvaltningsloven bør få, svarer Harlem slik:

– Jeg ser for meg at virksomheten må gå i dialog med sin overordnede myndighet. Dette er ikke lenger en holdbar situasjon. Det er flere år siden man flyttet til Bergen. At det ble en opphopning i forbindelse med flytteprosessen kan man forstå, men det kan ikke fortsette, sier hun.

Flyttingen skal evalueres

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helseklage behandle 15 prosent flere pasientskadesaker i 2020 enn i 2019. Det til tross for at Helseklage allerede i fjor behandlet flere saker enn på mange år.

Så langt i år har de tatt unna flere saker enn det som har kommet inn. Direktør Rose-Marie Christiansen forteller de ferskeste saksbehandlerne har blitt satt til å behandle de nyeste sakene i opplæringsfasen. Dette fordi de eldste sakene anses som mer krevende.

Dermed har antall gamle saker fortsatt å øke.

– Under oppbygningen av det nye klageorganet i Bergen, har vi dessverre ikke hatt nok saksbehandlere til å ta unna de eldste sakene, sier hun.

Både Christiansen og statssekretær Anne Grethe Erlandsen vedgår at saksbehandlingstiden har vært for lang.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen vedgår at saksbehandlingstiden har vært for lang. Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

Erlandsen sier det er viktig for regjeringen at det bygges opp denne typen arbeidsplasser utenfor Oslo, men at flytteprosessen likevel skal evalueres.

– Vi forventer at rapporten vil gi viktige svar på hva som gikk godt med prosessen og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes, skriver hun.