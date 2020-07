Så pågripelsen: – 10 politibiler sperret av hele gata

Rundt midnatt ble tre kvinner knivstukket på tre forskjellige steder i Sarpsborg sentrum. En av kvinnene døde senere. Byen var preget av det store politioppbudet.

– Jeg telte 10 politibiler i krysset her, og mange som kjørte opp og ned i gatene, forteller Gilde.

Han sier han så politiet gå inn i en leilighet, og komme ut med en person.

– Han hadde på seg hvit støvdrakt. Like etter overhørte jeg politifolk som sa «vi har pågrepet ham».

Gjorde inntrykk

Gilde bor i Østre bydel i Sarpsborg, bare noen meter unna bygården der en person ble pågrepet natt til onsdag. Han forteller at han også hørte lyden av politifolk som tok seg inn i leiligheten i forbindelse med pågripelsen, men han fikk ellers ikke inntrykk av at selve pågripelsen var særlig dramatisk.

Gilde sier han ikke var redd, men hendelsen gjorde likevel inntrykk.

– Jeg var ute og tittet, men ble jaget inn. Det kom også en politihund inn i bakgården her, så jeg kom meg inn, sier han.

Underveis sendte politiet ut melding på Twitter hvor folk i Sarpsborg ble bedt om å holde seg inne etter at flere personer var knivstukket, og at en eller flere gjerningspersoner var løs.

Flere helikoptre var på plass, og svært mange politibiler og ambulanser var i området. Mange av politifolkene var bevæpnet, og de sperret av enkelte av veiene inn til sentrum.

Krimtekniker i arbeid ved en mistenkelig bil. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Fraktet bort bil

Et annet vitne NRK har vært i kontakt med, så også pågripelsen. Vedkommende forteller at politiet var tungt bevæpnet. De fraktet også bort en bil som sto parkert i området.

Politiets innsatsleder Rolf Nystrøm. Foto: per Øyvind Fange / NRK

Politiets innsatsleder Rolf Nystrøm sier til NRK at politiet bevæpnet og kalte ut alle tilgjengelige mannskaper, fordi de anså situasjonen som livstruende.

En stund var politiet også usikre på om det kunne være flere gjerningsmenn. De ba derfor folk holde seg innendørs i Sarpsborg-distriktet.

– Den pågående politiaksjonen mot en mistenkt, gjorde at vi ville unngå mye folk ute, forklarer Nystrøm.

Ved ettiden bekreftet politiet at en mistenkt gjerningsmann var pågrepet, og at det ikke var mistanke om flere gjerningsmenn. De meldte at situasjonen var å anse som under kontroll. Det tunge politioppbudet ville likevel forbli i byen natta gjennom for å sikre ro og orden.

Ved 03.00-tiden jobber en gruppe teknikere fra politiet med å sikre spor på en parkeringsplass nær Storbyen kjøpesenter midt i byen. Der sto en grå bil tidligere parkert. Etter at den var fraktet bort, fortsatte politiet å jobbe på stedet.