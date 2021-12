I ei systue på Jessheim svinger Peggy seg rundt i den nye bunaden.

Hun er stolt av sitt opphav og kaller seg selv tater, men for andre i romanifolket kan det være et skjellsord.

– Til tross for alle forsøk på å utrydde oss, så er vi her ennå, og denne bunaden er med på å synliggjøre oss, forteller Fjeldberg.

For tre år siden kom tanken om at hennes folk også burde hatt en bunad, og hun begynte å lage skisser hjemme på kjøkkenet.

– Jeg tegnet blomster, noter, musikk, ild, kjerrehjul, båtratt, ja alt som er typisk for oss i én og samme skisse. Så ble symbolene plassert litt mer konkret etter hvert.

Peggys første skisser av romanibunaden. Det var symbolikk som skulle på plass. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Hun tror at mange gårdsfolk i Norge ble inspirert av taterne og deres klesstil, der de kom i store følger med kvinner i lange, vide skjørt, og mannfolka med klokker og kniver i beltet.

– Mange av de norske bunadene er nok inspirert av romanifolket, tror Fjeldberg.

NRK forklarer Hva er romanifolket/tatere? Bla videre Romanifolket/tatere er et vandrende folk med forfedre som vandret fra Asia til Øst-Europa en gang etter det første tusenårsskiftet. De første romanislektene/taterslektene kom til Norge for fem

hundre år siden. Hvor mange finnes det med denne bakgrunnen i Norge? Det finnes mellom 4000-10 000 romanifolk i Norge. Hva slags språk snakker de? Norsk er i dag hovedspråket for romanifolket, men norsk romani eller rotipa er fortsatt et levende språk blant mange i gruppa. Hvordan reiste de? Hest og vogn ble mye brukt om sommeren og sleder om vinteren. Flere brukte også båt som framkomstmiddel og reiste langs kysten. Er det ok å si tater? Noen ser på det som en ære, mens andre opplever det som et skjellsord. Den riktige betegnelsen er romanifolket/ taterne. Hvordan har de hatt det i Norge? Romanifolk har en mørk historie her i landet og har blitt diskriminert i mange sammenhenger. I februar 1998 ba norske myndigheter offisielt om unnskyldning for hvordan romanifolket/ taterne har blitt behandlet. Forrige kort Neste kort

Designer bunaden ut fra gamle bilder

Etter tre år ble drømmen til virkelighet. Ved hjelp av utallige gamle bilder fra Glomdalsmuseet, og råd fra Norsk institutt for bunad og folkedrakt, er bunaden klar.

– Når du lager en bunad, er den ofte en rekonstruksjon av et gammelt klesplagg. Det hadde ikke vi, så vi måtte bruke bildene fra den særegne klesstilen som romanifolket taterne hadde. Det som er annerledes er at vi lager en bunad til et helt folk, forteller Mariann Grønnerud.

Hun er også tater. Nå hjelper hun Peggy med å feste halssølja. Den symboliserer tro, håp og kjærlighet.

Grønnerud jobber på Glomdalsmuseet. Der har de en fast utstilling om romanifolkets kultur og historie i Norge. Etter hvert ble bunaden et fellesskapsprosjekt mellom de to kvinnene, og de fikk støtte fra Norsk kulturråd.

Mariann fester de store søljene i skjorta på Peggy. Søljene symboliserer kjerrehjul og båtratt. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Symboler som kjennetegner romanifolket

Kjolelivet har vevde fugler. Det symboliserer taterne: fri som fuglen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Bunaden er full av symbolikk. Blusen har roser, mansjettknappene er formet som kjerrehjul, og kjolelivet har innvevde fugler. Det kjennetegner romanifolket, forteller Fjeldberg.

Hun husker tilbake på nydelige kvelder rundt leirbålet med sang og fellesskap, men også en oppvekst med mye mobbing.

– Det gikk opp for meg at jeg var annerledes da jeg begynte på skolen. Der kommer den kristne tater'n, ropte de. Var noe ødelagt fikk jeg alltid skylda. Jeg slutta på skolen etter 9. klasse.

En minoritet i Norge

Nederst på stakken er det brodert inn noter fra visa: «Se min ild». Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Det er opptil 10.000 romanifolk her i landet, én av fem minoriteter. Deres historie er et svart kapittel i norgeshistorien. Mange tør ikke å fortelle om bakgrunnen sin i frykt for stigmatisering og at historien skal gjenta seg.

På systua legges siste hånd på verket.

– Sjukkar sjokka, sier Mariann diskret. Det betyr «fin kjole» på romani.

Hun ser beundrende på den nye bunaden. Nederst på kanten er det brodert noter.

Se min ild i mørket brenner,

og i flukten gnistene dør.

Men en farlig brann de tenner,

der hvor nattens vind dem strør. Se min ild

Nå lager de også mannsbunad, og Peggy Fjeldberg har en drøm for 17. mai.

– Da ønsker vi å være i bunadstoget, og vi håper å bli spurt om hvor bunaden kommer fra. Da kan vi med stolthet kan fortelle vårt opphav og vår opprinnelse. Vi er nemlig et sterkt folk!