Matbransjen skriker etter lærlinger som Nora

– Nummeret på pallen viser hvilken kunde som skal ha varene.

Nora Cecilie Buckholm (19) styrer trucken med stødige hender. Det er en vanlig arbeidsdag på lageret til matprodusenten Nortura i Indre Østfold.

– Jeg frakter varer i bygget, klargjør last og tar imot transportører når de kommer hit, forteller hun.

Nora Cecilie Buckholm kan snart kalle seg logistikkoperatør. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Det beste med jobben er at jeg kan gjøre mye forskjellig, og det er fordi jeg er lærling.

I mai blir hun ferdigutdannet logistikkoperatør.

Ekstrem mangel på lærlinger

Norge har et skrikende behov etter lærlinger. Tall fra regjeringen viser at det vil mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035

Bare matvarebransjen mangler i dag 2000 lærlinger.

– Vi ser at det er noen av de minste fagene som sliter mest, sier Håkon Sætrang.

Han er daglig leder i Opplæringskontor for offentlig sektor i Viken. Opplæringskontoret kobler lærlinger og bedrifter.

Håkon Sætrang jobber med å koble lærlinger og bedrifter, og med å kvalitetssikre opplæringen på ulike arbeidsplasser. Foto: Susanne Youngblom

– Det er flere bedrifter som sliter med å få nok lærlinger. Samtidig som vi har elever som sliter med å få læreplass, sier han.

Sætrang oppfordrer elever til å flytte på seg hvis de blir avvist når de søker lærlingplass i nærområdet.

– Det er ikke alltid det er mulig å tilby noe der elevene bor. Vi har bedrifter rundt om i landet, mens skolene ofte er sentraliserte.

– Vi er veldig avhengige av dem

I dag mangler matvareprodusenten Nortura 70 lærlinger. I Indre Østfold-avdelingen er behovet åtte.

Får de ikke tak i nye kan det i verste fall gå utover produksjonen.

– Vi er veldig avhengige av at vi får lærlinger inn. Hvis ikke kan det bli aktuelt å leie inn midlertidig arbeidskraft, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Hun erkjenner at selskapet har en vei å gå for å vise seg frem for de som skal søke læreplasser.

– Vi må vise hva vi driver med og hvilke jobber man kan få. Det er også viktig at det er skoler tilgjengelig, slik at man slipper å reise rundt.

Anbefaler andre å bli lærling

Ifølge NHO sier 6 av 10 bedrifter at de mangler kompetent arbeidskraft.

– Det er viktig å fortelle de unge at det finnes varierte jobber. Noen jobber er teknologiske, mens andre er direkte knyttet til matfatet vårt, sier administrerende direktør Per Hass Brubakk i NHO Mat og drikke.

Lærlingen Nora Cecilie Buckholm mener det trist at det er så stor mangel på lærlinger til jobben hun er glad.

– Det er veldig dumt. Det er veldig lite fokus på skolen på det å jobbe innenfor industriell matproduksjon.

Selv trives hun godt.

– Det er ulik arbeidsdag hver dag og det skjer noe nytt hele tiden. Sammenlignet med andre lærlinger er det bedre lønn også.

Nora Cecilie Buckholm på jobb som lærling for Nortura. Hun anbefaler andre å jobbe med det samme. Foto: Tomas Berger / NRK