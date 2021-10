Frykter pinnsvin går i dvale for tidlig: – Vil mest sannsynlig ikke overleve

– Jeg syns det er trist og urovekkende. I år har vi hatt usedvanlig mange pinnsvin, men vi har aldri hatt så små. De skulle vært veldig mye større, sier Ingrid Fosse.

Hun er leder for Pinnsvinhjelpen.

De frivillige i organisasjonen bidrar med kunnskap og hjelp når folk finner syke eller skadde pinnsvin. I høst har de fått urovekkende mange beskjeder om magre individer.

Ingrid Fosse har et hjerte som banker ekstra hardt for pinnsvin. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Normalt går de små insekteterne i dvale i månedsskiftet oktober/november. Ifølge Fosse bør de da veie opp mot én kilo.

Men i år har flere lagt seg for tidlig og de veier kun mellom 100 og 200 gram.



– De kommer mest sannsynlig ikke til å overleve. De er for små til å klare seg selv.

Matmangel etter tørke

I begynnelsen av september oppfordret Pinnsvinhjelpen sine følgere på Facebook til å sette ut vann og mat til dyrene.

– Det har vært en fin sommer for veldig mange, men ikke for insektene. Vi er usikker på om det rett og slett er færre insekter nå, eller om tørken har bidratt til at pinnsvinene ikke har fått tak i nok mat, sier Fosse.

Pinnsvin er kjøttetere og spiser flere forskjellige insekter, fugle- og musekadaver, frosker og ormer.

Ingrid Fosse startet Pinnsvinhjelpen i 2009. Siden den gang har hun hjulpet flere tusen pleietrengende pinnsvin. Foto: Pinnsvinhjelpen

Trude Magnussen er leder i Norsk entomologisk foreningen og forsker på insekter ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Hun mener den tørre sommeren kan ha bidratt til at pinnsvinene ikke har fått tak i nok mat.

– Det er ikke noe forskning som viser til dette, men det er logisk at det muligens har vært litt vanskelige for snegler, meitemark og en del larver som lever i fuktighet, sier Magnussen.

– Ikke for sent å hjelpe

Beate Johansen er jobber ved Universitetet i Agder, og har tidligere forsket på pinnsvin.



Hun mener det er liten sjanse for at pinnsvinene overlever vinteren dersom de veier 150 gram, men at de fint kan klare seg på rundt 300 gram.

Beate Johansen mener tørke kan ha ført til matmangel for pinnsvinene. Foto: privat

– Pinnsvinene styrer litt selv når de går i dvale, men det kan hende at ungene har vært stresset og gått i dvale før de har sett at det har kommet regn og mat.

Johansen mener at også en tørr september-måned kan ha ført til stor matmangel.

– Hvis klimaendringene fortsetter i denne retningen, med kjempelang tørke, så kan det ha konsekvenser for pinnsvinbestanden.



For å hjelpe pinnsvinene, oppfordrer hun folk til å legge ut mat.

– Det er ikke for sent. Hvis man ser at pinnsvin rundt huset, så legg gjerne ut mat og vann. Da får de spist seg opp noen uker. De legger fort på seg, sier Johansen.