– Storsamfunnet skal selvfølgelig stille opp for Gjerdrum. Dette var en forferdelig hendelse, med tap av menneskelig og som har gitt store utfordringer til kommunen.

Det sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til NRK. I dag foreslår regjeringen å bevilge 190 millioner kroner etter skredet i Gjerdrum.

Pengene fordeles slik:

102 millioner til NVE for å sikre skredområdet.

13 millioner til NVE for å kartlegge kvikkleireområder.

50 millioner til krise- og hastetiltak i NVE.

20 millioner til politiet.

3,4 millioner til Sivilforsvaret.

2,5 millioner til Hovedredningssentralen.

Dette kommer i tillegg til de 20 millionene som Gjerdrum kommune nylig fikk. I denne omgang er det altså NVE som får mest penger.

– Vi stiller opp på mange ulike områder, men det er også helt selvsagt, gitt det som har skjedd, sier Bru.

Regjeringen foreslår 102 millioner til Gjerdrum for omfattende opprydding og stabiliserende tiltak ved skredområdet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

900 millioner i naturskadeerstatning

Skredet gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner. Det viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool over de materielle skadene.

– Erstatningsanslaget kommer til å endre seg når vi vet mer om skadeomfanget. Det vil ta tid før takstfolk kan komme inn i området, for å få oversikt over skadene slik at vi kan gjøre mer nøyaktige beregninger, sa kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en pressemelding tidligere i januar.

Nye dronebilder fra skredområdet i Gjerdrum Du trenger javascript for å se video.

Mange hus og flere andre boliger i området er enten skadet eller tatt av selve skredet Det er foreløpig uklart hvilke deler av området rundt skredet som kan bli erklært ubeboelig.

Regjeringen har satt ned en ekstern ekspertgruppe for grundig å undersøke hendelsen på Gjerdrum 30. desember.

Arbeidet med mandatet og sammensetningen av gruppen er godt i gang.

Gjenopptar søket etter savnede

Den siste uken har det vært stans i søket etter de tre som fortsatt er savnet etter skredkatastrofen. Syv personer er bekreftet omkommet.

Nå er en ny vei inn i skredområdet på Ask ferdig, og det aktive søket i gropen er gang igjen.

Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner til politiet, Sivilforsvaret og Hovedredningssentralen i Gjerdrum for merutgifter Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Det er spesielt to søkeområder som prioriteres. Dette er de samme områdene som det har blitt søkt i tidligere, men denne gangen skal det brukes gravemaskiner.

Det er fortsatt variable grunnforhold i skredgropen. Noen steder er det bløt leire 15 meter ned, mens andre steder er det noe fastere masser.

Lørdag er det én måned siden den tragiske hendelsen som tok ti menneskeliv. Bru sier lokalsamfunnet vil få mer hjelp fremover.

– Storsamfunnet har sagt at vi skal stille opp og bistå. Gjerdrum har søkt om 20 millioner så langt, det har de fått, men vi vil selvsagt stille opp så lenge det er behov i Gjerdrum.