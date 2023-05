Natt til 23. april ble seks ungdommer innlagt på sykehus med symptomer på forgiftning. Alle ungdommene hadde vært på et russetreff på Fredriksten festning i Halden.

Ungdommene hadde uvanlige symptomer. De skal ha hatt sterke smerter, vrangforestillinger og angst.

Nå er prøveresultatene klare. Det er ikke funnet spor etter noen ulovlige stoffer.

Blodprøvene har blitt undersøkt opp mot rundt 10.000 ulike stoffer.

– Det er ikke funnet spor av nye syntetiske stoffer eller andre uforklarlige funn sier Mona Bergseth i Halden-politiet til NRK.

– Har dere funnet «gamle» syntetiske stoffer eller forklarlige funn?

– Nei, vi har ikke det. Bare det som naturlig kunne ha vært i dem hvis de hadde tatt noe som var lovlig og ikke uforklarlig.

– Som for eksempel alkohol?

– Det kan jeg ikke kommentere, men i alle fall ikke noe som er ulovlig, sier Bergseth.

Seksjonsleder etterforskning ved Halden politistasjon Mona Bergseth. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Henlegger saken

Oslo universitetssykehus (OUS) skal gjennomføre flere undersøkelser av blodprøvene.

Politiet utelukker ikke at det har skjedd noe kriminelt. De har likevel bestemt seg for å henlegge saken.

– Det har gått veldig mange timer fra de ble syke til prøvene ble tatt. Det kan ha vært at de har fått i seg ting som det ikke har vært mulig å påvise siden prøvene ble tatt for sent, sier Bergseth.

Ungdommene som ble innlagt på sykehus er informert om analyseresultatet.

Spekulerte i nytt dop

Overlege ved Giftinformasjonen Dag Jacobsen har tidligere spekulert i om det kunne være et nytt type rusmiddel i omløp. Grunnen var at ungdommen hadde uvanlige symptomer.

– Dette var liksom litt nytt, selv for garvede folk som har jobbet med dette i mange år, sa Jacobsen.

NRK skrev torsdag at minst to av ungdommenes prøver var klare.

– Det er ikke avdekket spor av nye syntetiske stoffer eller andre uforklarlige funn i de prøvene som ble tatt, skrev Sykehuset Østfold i en SMS til de to ungdommene.

Foreslår henleggelse

Saken har blitt etterforsket av politiet i Halden. Alle de involverte ungdommene har blitt avhørt av i saken.

– På bakgrunn av avhørene kan politiet ikke se noen sammenheng eller likhetstrekk mellom sakene, utover at de har blitt dårlige under russetreffet, opplyser politiet.

Politiet foreslår at saken vil bli henlagt.

Tror hun ble dopet ned

Jenny-Marie Viik (18) fra Larvik har tidligere fortalt til NRK at hun tror hun ble dopet ned.

Hun er en av ungdommene som ble lagt inn på sykehus.

– Jeg hylte fordi jeg ikke klarte å puste. Jentene sa jeg hadde hylt «magen brenner», «magen brenner», hele veien. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg hadde bare masse smerter i magen og skrek og skrek, sa Viik til NRK.

Jenny-Marie Viik (18) ble skrevet ut samme kveld som hun ble lagt inn på sykehuset. Foto: Privat

Ole Gerhard Dalane Andersen (18) fra Halden har tidligere sagt til NRK at han opplevde pustevansker, hallusinasjoner og vrangforestillinger.

– Jeg var dum nok til å ta imot drikke fra noen jeg ikke kjenner og stoler på, fortalte han til NRK etter russetreffet.