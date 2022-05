13. oktober i fjor befinner Rigoberto Villarroel seg utenfor Coop-forretningen i Kongsberg, sammen med sin datter på fem år og hennes mor. Han er politimann, men denne skjebnesvangre dagen har han fri.

– Jeg holdt datteren min i hånda. Så ble jeg plutselig oppmerksom på en kvinne som oppfører seg litt rart. Hun sier at det er en gal mann som skyter inne i butikken.

Villarroel beveger seg deretter inn i butikken, mens datteren og hennes mor blir igjen utenfor.

Espen Andersen Bråthen inne på Coop Extra i Kongsberg. Bildet fra overvåkningskameraet ble frigitt av politiet i dag. Du trenger javascript for å se video. Espen Andersen Bråthen inne på Coop Extra i Kongsberg. Bildet fra overvåkningskameraet ble frigitt av politiet i dag.

Kjente et smell i ryggen

– Jeg går fra å være en hjelpende mann, til å bli en politimann i hodet, forteller han i retten.

– På vei inn ser jeg flere piler med ståltupp, og jeg skjønner at gjerningsmannen er der inne. Jeg ser etter skadede kunder og ansatte. I det jeg huker meg ned, kjenner jeg et kraftig smell i ryggen, forklarer han videre.

– Jeg snur meg og ser en mann med en bue i hånda. Så beveger jeg meg vekk mot inngangen.

Villarroel forteller at han hele tiden har telefonkontakt med en politipatrulje som er på vei.

– Jeg forteller dem at jeg står med en pil i ryggen, og at de må forte seg.

Deretter flykter han i retning garasjeanlegget.

– Jeg tenkte at jeg skulle prøve å passe på at han ikke kom seg ut. Etter hvert bli jeg redd, og trekker meg ut av garasjen. Da tenker jeg at dette går ikke. Jeg ser ikke gjerningsmannen, og går inn igjen.

Sekunder senere ser han blålys, og løper mot sine kolleger.

– De ser på meg med vidåpne øyne. Jeg forteller dem at gjerningsmannen er farlig. Vi blir enige om at de skal gå inn inngangen, mens jeg tar bakdøra.

Fryktet flere gjerningsmenn

Villarroel forteller at han hører at sine to kolleger blir skutt etter. Samtidig fungerer han nærmest som en dørvakt ved garasjeinngangen, og ber folk om å trekke seg unna.

– Jeg tenkte at nå har vi kontroll. Så ser jeg plutselig en mann som løper, og en pil på bakken.

Villarroel løper etter mannen for å få finne ut hva som skjer.

– Han forteller at en mann går rundt å skjøt etter folk. Jeg fikk det ikke til å stemme, og tenkte at det må være flere gjerningsmenn, forteller han.

Villarroel blir vitne til at tre politifolk med skjold tar opp jakten på Espen Andersen Bråthen. Så går han i retning av Myntgata, der han blir møtt av en ambulanse.

– De fikk klippet av pilen som stakk ut av ryggen min.

Espen Andersen Bråthen erkjenner straffskyld for å ha drept fem personer i Kongsberg i oktober 2021. Påtalemyndigheten mener han er strafferettslig utilregnelig. Illustrasjon: Esther Bjørneboe / NRK

Fikk melding fra datteren

Villarroel forklarer seg grundig og klart i retten. Kun en gang må han samle seg før han kan fortsette. Det er når han skal snakke om tekstmeldingene han fikk fra datteren.

– Hun skriver: «Pappa, er du skutt? Seriøst pappa! Han sier at du går rundt og jager bort folk med en pil i ryggen. Er det sant?»

– Jeg forteller at jeg har det bra og at hun må ta det med ro. Samtidig får jeg vite at samboeren og datteren min har blitt skutt etter. De er begge to veldig redde. Jeg sier at de må på krisesenteret, og beroliger dem med at pappa kommer hjem i kveld.

– Det hardeste var ikke å få en pil i ryggen. Det var å få denne meldingen fra datteren min. Jeg tenkte på at jeg måtte samle flokken min, forteller Villarroel.

Mener det var drapsforsøk

Villarroel gir også uttrykk for at han er opprørt over at statsadvokaten ikke har tatt ut tiltale om drapsforsøk mot datterens mor.

– Hun fikk en ørefik når statsadvokaten valgte å ikke ta ut tiltale for drapsforsøk mot henne, det har knekt henne. Det gjorde ikke saken noe lettere. Hun føler at hun ikke ble trodd av politiet, sier Villarroel, som har drevet sin egen etterforskning for å dokumentere hva som skjedde med datteren og hennes mor.

Statsadvokaten har kun tatt ut tiltale om grove trusler for enkelte av de fornærmede.

Enkelte av bistandsadvokatene har tidligere vært kritisk til at det ikke er tatt ut tiltale om drapsforsøk for flere av de som ble skutt etter.

Etter det NRK erfarer kan det bli aktuelt å forsøke å oppjustere tiltalen for enkelte i løpet av rettssaken.