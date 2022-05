Flere pårørende og overlevende er til stede for å følge rettssaken. En av dem er Sondre Lind Madsen. Han mistet bestemoren sin Gun Marith Madsen i Hyttegaten.

78-åringen ble Espen Andersen Bråthens første drapsoffer. Hun ble drept inne i sitt eget hjem, der hun også jobbet som kunstner.

Sondre Lind Madsen sier det har vært vondt å være til stede i retten.

– Jeg kan fort bli emosjonell når vi er to meter unna han som har drept den viktigste personen i familien vår. Det er ganske vanskelig, sier Madsen.

Hyttegaten i Kongsberg, der Espen Andersen Bråthen drepte fem personer 13. oktober. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

– Feigt

Det at hele familien har vært samlet i retten har gjort det lettere å holde roen, forteller Madsen. Mens han snakker med NRK står moren hans, Unn Tove Lind, støttende ved hans side.

Under rettssakens første dag, valgte den drapstiltalte 38-åringen å avbryte sin forklaring. Da rettssaken fortsatte torsdag morgen, sa Bråthen at han ikke ønsker å forklare seg mer om de dramatiske timene i Kongsberg.

Sondre sier at det at tiltalte valgte å avbryte sin forklaring, på én måte gjorde det enklere å være til stede i retten.

Gun Marith Madsen (78) var en del av Kongsbergs kunstnermiljø. Foto: Politiet

Samtidig åpner det for flere ubesvarte spørsmål.

– Det gjør vondt, men å få ordene direkte fra ham kunne kanskje hjelpe med å få en lettelse over tid med det som har skjedd. Jeg håpet egentlig å få høre videre fra Coop og ned, der det faktisk skjedde. Der Gunn-Marit var den første som ble drept, sier barnebarnet.

Han synes det er «feigt» at Bråthen valgte å avbryte sin forklaring.

– Jeg synes det er dårlig. Han kan drepe folk brutalt i sitt eget hjem, men han greier ikke å stå og snakke og snakke om det. Det synes jeg er veldig dårlig. Det var vel nesten det verste med det å være her, at han valgte å ikke snakke om det.

Bråthen har erkjent straffskyld i saken, og sagt at han er lei seg for det som skjedde den 13. oktober i fjor. Fem mennesker ble drept. De sakkyndige mener at han har diagnosen paranoid schizofreni, og at han ikke var tilregnelig da drapene skjedde.

Skulle spise sushi

Madsen forteller at han besøkte bestemoren sin kvelden før drapene skjedde. De hadde også en avtale om å spise sushi sammen på drapskvelden, 13. oktober.

– Vi skulle egentlig kose oss, det pleier vi å gjøre hver uke, forteller barnebarnet.

Men før han dro for å treffe bestemoren, fikk Sondre Lind Madsen en melding fra søsteren. Noen i familien hadde blitt drept.

– Hun ville ikke i det på telefon, så da satte jeg meg i bilen og kjørte med en gang. På vei da fikk jeg høre at det var bestemor, så da dro jeg rett bort i håp om at det kanskje var noen i familien der, eller noe jeg kunne gjøre, sier han til NRK.

Barnebarnet sier til NRK at han skjønte hva som hadde skjedd da han gikk inn i huset til bestemoren. Der var det tydelige spor etter drapet.

– Det var en veldig lang kveld. Jeg tror aldri jeg har grått så mye, eller hatt det så mye vondt før, sier han tydelig berørt.

Espen Andersen Bråthen erkjenner straffskyld for å ha drept fem personer i Kongsberg i oktober 2021. Påtalemyndigheten mener han er strafferettslig utilregnelig. Illustrasjon: Esther Bjørneboe / NRK

– En syk person

Sondre Lid Madsen Møtte også NRKs reporter i Kongsberg på drapskvelden. Han forteller at tiden etter drapet har vært vanskelig.

De siste fire månedene har han slitt med å sove.

– Det har vært veldig mange dager hvor man egentlig ikke har klart å tenke på noe annet enn det som har skjedd. Man overtenker, og med tanke på at han ikke har forklart seg ordentlig sitter man igjen med så mange ubesvarte spørsmål, sier han til NRK.

Påtalemyndigheten mener Bråthen er strafferettslig utilregnelig og vil dømme han til tvunget psykisk helsevern.

– Jeg tenker at det er en veldig syk person. Jeg prøver egentlig å ikke tenke noe særlig mer om det. At han har greid å gjøre noe sånt. Det med pilene er én ting, men det med hjemmene synes jeg er ganske ... jeg synes synd på ham, men jeg unner ham egentlig ikke noe godt ut fra det han har gjort, sier Sondre Madsen til NRK.

– Stor forståelse

Espen Andersen Bråthens forsvarer Fredrik Neumann fikk etter endt rettsdag spørsmål om at pårørende kaller drapsmannen feig, fordi han avbrøt sin forklaring før han kom til drapene i Hyttegata.

– Jeg har stor forståelse for alle de følelser som de fornærmede i denne saken har. Dette er en svært psykisk syk mann, med grove vrangforestillinger. Det er svaret på dette, sier Neumann.

Forsvareren sier at det er helt åpent om hans klient kommer til å forklare seg fritt om dette senere i saken. Han har ikke fått noe godt svar på hvorfor Bråthen valgte å avbryte forklaringen.

– Det kan jeg dessverre ikke gi noe fornuftig svar på. Vi forsøker å spørre han om det, og vi oppfordrer han til å forklare seg, men vi får altså ikke noe fornuftig svar på det. Det er nok sykdommen som preger ham.