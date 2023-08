Storelva i Ringerike vokser kraftig, og flomfaren har økt betydelig i løpet av natta.

Kommunen har derfor satt i gang evakuering av beboere i området Eikeli og Benterud. Disse områdene er særlig utsatt for flom.

Nils Håvard Tronrund har bodd ved elven hele sitt liv og har aldri sett den så stor som nå.

– Elven er cirka fire meter høyere nå enn den bruker å være. Det er totalt forandret hele greia. Den er stygg, rett og slett, sier han.

Nils Håvard Tronrud skal pakke med seg det lille han trenger før han forlater huset sitt. Foto: Helge Tvedten / NRK

Tronrud har fått beskjed av kommunen om å evakuere.

Det har også Marianne Dal. Hun bor også ved Storelva, og allerede har gjort noen tiltak hjemme.

– Vi har lastet alt i biler og levert det hos foreldrene mine. Sengene visste vi ikke hva vi skulle gjøre med, så vi har puttet beina i kjeler inne, sier hun.

Marianne Dal sier de ikke lenger får sandsekker av kommunen, men beskjed om å komme seg unna istedenfor. Foto: Helge Tvedten / NRK

Ikke frivillig å evakuere

Rundt 1600 personer har blitt bedt om å evakuere på grunn av vannmengdene.

– Det viser seg at Storelva og elvene gjennom Hønefoss stiger mye raskere enn det prognosen var. Etter siste nytt fra NVE blir dette en 50-årsflom. Derfor har vi sendt ut evakueringsmelding til deler av Hønefoss nå, sier Magnus Nilholm, beredskapsleder i Ringerike kommune.

Noen av evakueringene er på grunn av rasfare.

Deler av en SMS sendt ut til innbyggere i de berørte områdene. Foto: privat

Kommunen har likevel blitt bedt om å iverksette tiltak som om det skulle være en 500-års flom.

De satte kriseteam tirsdag kveld da riksvei 7 ble stengt og innbyggerne i Sokna ble isolert.

– Politiet har sagt at folk må evakueres. Det er ikke frivillig. De har fått tid til å redde verdier. Det vil bli en flomtopp sannsynligvis ut på dagen i morgen, og det vil kunne vedvare til fredag, sier kommunedirektør Tore Isaksen.

Vannet fortsetter å stige i Hønefoss, noe det sannsynligvis vil gjøre i flere dager fremover. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Flyttes til hotell

Isaksen sier NVE har satt flomtoppen enten kommer torsdag kveld eller i løpet av fredagen. Han er bekymret for hvor mye skade de enorme vannmengdene etter hvert vil påføre Ringerike.

– En ulykke kommer sjeldent alene. Vi vet at vi er utsatt for ras når så mye vann går i kurvene i storelven, og vi vet at kommunen er stor med mange små elver og bekker. Så vi er spente på om vi får ras og utglidning av hus når det kommer så mye vann.

I nabokommunen Jevnaker har ekstremværet «Hans» allerede gjort store skader. Foto: Margret Helland / NRK

I tillegg til Eikeli og Benterud blir også personer bosatt i disse områdene bedt om å starte evakuering:

Holttangen, Hengsle, Eikli, Hofsfossveien, Venstertangen og Stølandet.

Folk som kan evakuere seg selv kan ta seg til et evakueringssenter på Klækken hotell. De som ikke kan evakuere på egen hånd bes om å ta kontakt med nødetatene eller Ringerike kommune.

Kartet viser området langs Storelva der folk nå evakueres fra.

Telefonlinje åpen døgnet rundt

Ordfører Kirsten Orebråten sier biblioteket er åpent om folk trenger noen å snakke med. Hun mener det er viktigste man gjør nå er å ta vare på hverandre.

– Vi må alle sammen forholde oss til det som skjer. Telefonen på rådhuset er åpen hele døgnet, slik at man har mulighet til å få tak i noen, sier Orebråten.

Ordfører Kirsten Orebråten synes synd på dem som må flytte fra hjemmene sine. Foto: Ringerike kommune

Beredskapssjefen kan foreløpig ikke si sikkert hvor lenge evakueringen vil vare.

– Flomtoppen er estimert til fredag. Og så må vannet synke. Det vil trolig ta noen dager ut over helga før folk eventuelt kan flytte tilbake, sier Nilholm.

Kommunen får bistand fra både Røde Kors og Sivilforsvaret.