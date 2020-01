Archana Sharmas foreldre er fra India. De er stolte over at hun ble lege.

– Legeyrket er høyt respektert i India. Det hører man fra sine foreldre, og det blir man påvirket av, sier hun til NRK.

Én av 100 blant andre kvinner

Arnfinn Midtbøen er forsker på Institutt for samfunnsforskning.

At legeyrket er høystatusyrke i India påvirker yrkesvalg.

Institutt for samfunnsforskning i Oslo har funnet at blant alle norsk-indiske kvinner mellom 26 og 35 år, har nesten én av fem fullført medisinutdanning. Til sammenlikning blir bare én av 100 kvinner med norskfødte foreldre i samme aldersgruppe leger, viser undersøkelsen som er omtalt i avisa Utrop.

– Mange opplever veldig sterke forventninger om at de skal ta høyere utdannelse, aller helst innen den type høystatusyrker som gir sikkerhet og god lønn, sier sosiolog og prosjektleder for undersøkelsen, Arnfinn Midtbøen.

Menn med indiskfødte foreldre, kvinner og menn med pakistanskfødte foreldre og menn med tyrkiskfødte foreldre ligger langt over kvinner og menn med norskfødte foreldre når det gjelder å velge legeyrket, men altså ikke så høyt som kvinnene med foreldre fra India.

Viser at utvandringen var vellykket

Han legger til at mange norsk-indere føler at en høystatusutdanning betaler tilbake takknemlighetsgjelden de har overfor foreldrene sine, som forlot hjemlandet for å bygge et nytt liv.



– Det bekrefter at migrasjonen var vellykka, sier Arnfinn Midtbøen.

– Det var en måte for barna å vise takknemlighet for de ofrene foreldrene gjorde ved å forflytte seg fra et land til et annet, med de omkostningene det innebærer.

Oppfordret fra barndommen

Anisha Sharma studerer medisin i Oslo, og NRK treffer henne etter forelesning på Domus Medica på Gaustad. Hun tror det ligger i indisk kultur at høy utdanning er viktig.

– De har oppfordret meg her og der gjennom hele barndommen, men jeg følte ikke noe press på at jeg måtte velge medisin. Jeg tror det er veldig vanlig i indiske familier at foreldrene ganske tidlig oppfordrer barna til å ta en høyere utdanning, sier medisinstudent Anisha Sharma.

Og legen på Akershus universitetssykehus, Archana Sharma, kommer ikke til å klage hvis noen av etterkommerne hennes også blir leger.



– Jeg hadde ikke blitt misfornøyd, nei!