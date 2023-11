– Jeg visste jo at markedet var tøft, men jeg var så heldig å få jobb i en bedrift hvor jeg ville jobbe. Det er jeg veldig fornøyd med.

Fredrik Christiansen er utdannet murer. De siste årene har han tatt teknisk fagskole, og fra januar blir han arbeidsleder i Sarpsborg-firmaet Ove Skår AS.

Han er én av de som har fått jobb i en periode hvor det er mange arbeidsledige i bransjen.

Totalt står om lag 5.600 uten jobb i bygg- og anleggsbransjen i dag. Det er 43 prosent mer enn på samme tid i fjor

Bakgrunnen er høyere rente og dyrere byggekostnader. Det har ført til nærmest en halvering i nybygging sammenlignet med i fjor.

Har fått nytt stort prosjekt

Men tross dårlige tider, er det noen firmaer som klarer å holde hjulene i gang. Firmaet Christiansen nå er ansatt i, har fått nye prosjekter som skal bygges utover våren.

– Vi står i en ganske unik posisjon. Det er uvant, sier Fredrik Marthinsen som er daglig leder i Ove Skår AS.

– Vi hører om mange som sliter. Vi har mer enn nok å gjøre og har en langsiktig ordrereserve på nesten to år.

Han tror det er viktig å ha flere bein å stå på.

Daglig leder i Ove Skår, Fredrik Marthinsen viser den nye arbeidslederen rundt på en byggeplass på Greåker i Sarpsborg. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Litt tilfeldigheter er det jo, men vi jobber med flere typer bygg, ikke bare bolig. Bolig er veldig utsatt i disse tider. Vi driver også med næring, handel og kontor, i tillegg til skoler og sykehjem.

Firmaet har ingen permitterte, og de har ansatt flere det siste året. Planen er å ansette ytterligere i tiden fremover.

Men på landsbasis er rundt tusen ansatte permittert i byggebransjen og Fellesforbundet frykter at det skal bli flere.

– Vil trenge folk fremover

Mellom september og oktober var det størst økning blant arbeidsledige i byggebransjen og personer uten registrert yrkesbakgrunn. Totalt ble det 300 flere uten jobb, viser tall fra NAV.

Bygg og anlegg har litt høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet for alle yrker.

Den fulle effekten av situasjonen har ikke kommet enda, mener Vidar Schei i Fellesforbundet i Fredrikstad.

Han sier fremtidsutsiktene, med enda en renteheving, trolig kommer til å gjøre situasjonen verre.

– Allerede nå merker vi at tillitsvalgte blir kalt inn til drøftelser med sine ledere, der man ser på den usikkerheten som er. Så det kan begynne med permitteringer fra desember og utover, sier Schei.

Leder i Fellesforbundet i Fredrikstad, Vidar Schei. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Han sier at de store bedriftene ofte har prosjekter som tar flere år å gjennomføre, mens de små og mellomstore bedriftene ofte har mindre prosjekter.

Men Schei synes det er gledelig å høre historien om Fredrik, og understreker at bransjen trenger folk som ham.

– Veldig skryt til ham for at han tør å satse i bransjen. Det er en bransje hvor vi kommer til å trenge flere folk fremover. Det er bra at folk velger å utdanne seg til fagarbeidere.

Har tro på fremtiden

Om kort tid skal 27 år gamle Fredrik Christiansen bryne seg på et av de største prosjektene til bedriften hittil. Hele 19.000 kvadratmeter skal bygges på to år.

– Det blir spennende å gå inn i et såpass stort prosjekt til å begynne med. Det er mange utfordringer, men det tror jeg blir spennende.

Han håper å inspirere andre. Han tror det kommer bedre tider for bransjen fremover.

– Gjennom alle tider har det gått litt opp og ned. Det er situasjoner i verden som man ikke har kontroll på og det kommer det alltid til å være. Jeg ser lyst på fremtiden, og så lenge man står sammen som et samfunn, så tror jeg det er lys i andre enden.

Både Fredrik Christiansen og Fredrik Marthinsen har troen på bedre tider for hele bransjen. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK