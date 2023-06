Nå blir det buss for tog på store deler av Østlandet

Verst går det utover reisende til og fra Drammen stasjon.

Natt til lørdag 24. juni går startskuddet for en seks uker lang periode med arbeid for å bygge det nye dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen.

Dermed blir det seks uker stans i togtrafikken ved stasjonen, som allerede før arbeidene starter «går på halv maskin» på grunn av flomsikring og arbeidet med ny bybru.

Disse arbeidene sørger for at kun de første avgangene med Flytoget har kjørt fra Drammen stasjon, og kun de siste fra Gardermoen har gått helt til Drammen.

– Det fører til at Flytoget gjennom størstedelen av døgnet får Asker som endestasjon. For våre reisende som skal reise til eller fra Drammen, har vi vår egen Flytogbuss, skriver Flytoget.

Blir også nattarbeid

Fra lørdag stenger også de resterende sporene i Drammen.

– I år vil togene kjøre til Brakerøya, og derfra går det shuttlebuss til Drammen. Men, dersom du skal videre forbi Drammen, må du huske å bytte til buss for tog på Asker, sier Siv Egger Westin, kommunikasjonssjef for persontog i Vy.

Siv Egger Westin er kommunikasjonssjef for persontog i Vy. Foto: Bård Gudim

Det påvirker også reisende med Bergensbanen.

Nytt i år er at Go-Ahead samarbeider med Vy for å få færre busser på veiene. Det innebærer at Go-Aheads passasjerer kan ta Vy-tog mellom Oslo S og Asker, der de bytter til Go-Aheads busser.

– Vi stanser togtrafikken fordi vi skal gjøre arbeider som av sikkerhetshensyn og praktiske årsaker ikke kan utføres når det er strøm i kablene eller tog som ruller forbi på skinnene, skriver Bane Nor på sine nettsider.

De understreker også at det blir en del nattarbeid.

– Å stanse togtrafikken gir store konsekvenser. Derfor må vi utnytte tiden best mulig i denne perioden. Det innebærer at det også vil være nattarbeid, og til tider støyende nattarbeid. Naboer som blir berørt av støyende arbeider over grenseverdiene har fått tilbud om alternativ overnatting, skriver de om arbeidene i Drammen.

Arbeider på Drammen stasjon gjør at det allerede kun er halv kapasitet på antall spor. Men i sommer blir det full stans i seks uker. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Ifølge Bane Nor er det samtidig arbeider også på strekningen Nykirke-Barkåker og Tønsberg stasjon lenger sør på Vestfoldbanen. Derfor er det også buss for tog for det meste av Vestfoldbanen i disse ukene.

Buss for tog sommeren 2023 Ekspander/minimer faktaboks Vestover Drammens-området 24. juni – 6. august er det stengt mellom Asker/Brakerøya og Mjøndalen/Stokke.

24. juni – 9. juli er det også stengt mellom Mjøndalen og Kongsberg/Nordagutu. Sørøst L2 – lokaltog: 1. – 5. juli er det buss for tog mellom Tollbugata (ved Oslo S/Børsen) og Rosenholm.

R21, R22, R23 og RE20: 1. – 5. juli er det buss for tog mellom Oslo S og Ski. Fra Ski går togene til Moss, Mysen/Rakkestad og Halden/Göteborg.

R21, R22 og R23: 6. – 30. juli er det buss for tog mellom Oslo S og Ski for R21, R22 og R23, men det kjøres samtidig tog for både L2 mellom Oslo S – Ski og RE20 mellom Oslo S og Halden/Göteborg. Nordover Gjøvikbanen Stengt mellom Oslo S og Gjøvik 7.–20. august. Oslo S De fire siste helgene i juli er det nattestengt på Oslo S mellom lørdag og søndag. Nattugler må derfor ta buss for tog uansett hvor de skal. Arbeid som påvirker flere strekninger: På strekningen Støren – Trondheim S blir det kjørt buss for tog på mandager i perioden 26. juni til og med 14. august. Berørte togavganger: På Dovrebanen: fra Trondheim S kl. 10:18 og kl. 13:18 På Rørosbanen: fra Trondheim S. kl. 09:22 På Trønderbanen: flere tog på Trønderbanen blir berørt. Dovrebanen Lørdag 8. juli: På grunn av arbeid på sporet så vil toget med avgang fra Trondheim klokken 15:23, med ankomst Oslo S klokken 22:02 bli innstilt mellom Lillestrøm og Oslo S. Det blir satt opp buss for tog på den innstilte strekningen.

Lørdag 19. august: Alle tog på Dovrebanen er innstilt på grunn av arbeid i sporet lørdag 19. august. Det settes inn buss for tog på hele strekningen. Nordlandsbanen På grunn av arbeid i sporet vil det, lørdag 17. og søndag 18. juni, bli kjørt buss for tog for dagavgangene på hele strekningen mellom Trondheim S og Bodø i begge retninger.

Fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. juni. Nattogene i begge retninger blir innstilt. Det settes ikke opp alternativ transport for disse nattogene.

På grunn av arbeid i sporet vil det fra onsdag 28. juni til og med søndag 2. juli bli buss for tog på enkelte avganger. Følgende tog blir berørt: Fra Mosjøen kl. 06:52, onsdag til og med fredag. Fra Mosjøen kl. 06.40, lørdag Fra Bodø kl. 17:46, onsdag til og med søndag. Meråkerbanen Lørdag 3. juni t.o.m. mandag 19. juni: På grunn av arbeid i sporet vil det blir kjørt buss for tog på hele strekningen på Meråkerbanen i begge retninger. Alle tog blir berørt av dette. Kilde: Bane Nor og SJ

Østfoldbanen stenges i en uke

I mange år har togpassasjerene på Østfoldbanen hatt buss for tog i flere sommeruker. I år stenges jernbanen kun i en uke, og bare enkelte avganger erstattes med buss for tog de siste 3 ukene.

På Oslo S vil de fleste busser gå fra Trelastgata ved spor 19. Alle busser vil ha endeholdeplass på grusplassen i Tollbugata.

– Vi skal skilte godt, se etter de gule skiltene. Togselskapene har kundeveiledere på plass på de store stasjonene for å bistå de reisende, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

– Vi er glade for at kundene våre på Østfoldbanen blir mindre påvirket i år, og at de har et togtilbud gjennom mesteparten av sommeren – selv om det blir noen færre avganger og endret reisemønster i form av buss for tog mellom Rosenholm og Oslo S, sier Westin.

Follobanen er stengt i hele juli, fordi Bane Nor skal koble på de vestgående sporene på Oslo S.

– Arbeidet i sommer er en kompleks jobb, som kan skape noen forsinkelser når vi starter opp trafikken igjen, men vi har stort fokus på dette og gjør vårt beste for at trafikken skal gå i rute, sier Victor Hansen om arbeidene på Follobanen, som er den største sporoppgraderingen på Oslo S på 40 år.

Nytt signalsystem på Gjøvikbanen

Bane Nor jobber også med fornyelse av de gamle signalsystemene på jernbanen. Det skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute.

På Gjøvikbanen er det stengt mellom Oslo S og Gjøvik 7.–20. august, for å teste det nye systemet og for å oppgradere spor og kontaktledninger.

Fra 24. juni – 9. juli er det også stengt mellom Mjøndalen og Kongsberg/Nordagutu på Sørlandsbanen.

– Våre tog kommer i denne perioden til å kjøre til og fra Notodden, i stedet for å stoppe på Nordagutu. Dette gjør vi for å redusere reisetiden totalt sett, ettersom bussene kan kjøre raskere mellom Notodden og Asker, melder Go-Ahead.

Selskapet understreker at fordi de vanligvis ikke kjører til Notodden, vil det stå Nordagutu som overgangsstasjon på billetten: – Men overgangen mellom buss og tog vil være på Notodden mellom 23. juni og 10. juli, skriver Go-Ahead.

På Oslo S er det de fire siste helgene i juli nattestengt mellom lørdag og søndag.