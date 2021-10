Abdullah Alsabeehg (35) blir Oslos neste varaordfører.

– Veien fra flyktningmottaket på Klemetsrud til Rådhuset har vært veldig lang for meg, sier Alsabeehg.

Han tar over jobben etter Kamzy Gunaratman som ble valgt inn på Stortinget i høst.

– Jeg gleder meg til å være varaordfører for hele Oslo, og være en stemme for alle som mangler en stemme i politikken, sier han.

Alsabeehg fikk totalt 15 av stemmene. Jon Reidar Øyan (40) fikk seks stemmer og Line Oma (34) to stemmer.

– Han kommer til å gjøre en bra jobb som varaordfører. Og han vil være et godt forbilde for unge gutter i byen, sier Frode Jacobsen, leder for Oslo Ap.

Avisa Oslo hadde nyheten først.

Håpet på høyere kvinneandel

Line Oma fikk ikke vervet som varaordfører, men blir nestleder i bystyregruppa.

For henne er kvinnerepresentasjonen spesielt viktig.

Hun er sikker på at Alsabeehg vil gjøre en god jobb, men er hun sier arbeidet med å få inn flere kvinner må fortsette.

– Jeg hadde jo håpet at valgkomiteen, der også partilederen, partisekretæren og AUF-lederen sitter, ville tatt et større ansvar for likestilling og kvinnerepresentasjon, sa Line Oma før voteringen.

Line Oma håpet på en større kvinneandel i partiledelsen. Foto: Siv Sandvik / NRK

Sentrale verv

Alle kandidaten har fremtredende verv i bystyret.

Jon Reidar Øyan er talsperson i helse- og sosialsaker. Alsabeehg er det samme innen byutvikling, Oma i kultur- og utdanningspolitikken.

Øyan er tidligere leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile (nåværende FRI) og leder for Aps homonettverk. Han var politisk rådgiver i flere departementer og statssekretær i regjeringen Stoltenberg.

Abdullah Alsabeehg har flyktningbakgrunn fra Bahrain. Han har hatt sentrale verv i bystyret siden 2011 og vært byrådssekretær.

Line Oma har ledet bydelsutvalget i Gamle Oslo. Hun var den første varsleren som sto offentlig fram i metoo-sakene mot Trond Giske.

– Sunnhetstegn

Jon Reidar Øyan så på innstillingen fra et flertall i valgkomitéen som en tillitserklæring.

– Det er et sunnhetstegn at det er flere personer som ønsker et av toppvervene i Oslo og i bystyret, sier han.

Jon Reidar Øyan sier at byrådet har et flertall av kvinner.

Øyan kommenterer også kritikken av at det blir for mannstungt i toppen.

– Jeg tenker at vi har en byrådsleder som er mann, men ordføreren er kvinne. Vi har et flertall av kvinnelige byråder.

– Jeg tror vi skal klare å ivareta likestillingen på en god måte. Så er det opp til partidemokratiet å avgjøre hvem av oss det blir, sier Øyan.

Ingen gruppeleder-kamp

Også gruppeleder og leder for det mektige finansutvalget i bystyre, Frode Jacobsen, har meldt overgang til Stortinget. Jacobsen er fast møtende vara for statsminister Jonas Gahr Støre.

Andreas Halse (44) overtar begge disse vervene. Halse har vært Oslo Aps ledende miljø- og samferdselspolitiker i en årrekke.