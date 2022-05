– Det er veldig fryktfullt for oss voksne, men også for barn, sier Kinza Butt.

På én måned har Koranen blitt brent tre ganger rett utenfor moskedøra på Mortensrud. Det plager henne.

– Jeg har veldig lyst til å komme hit sammen med datteren min, men får ikke gjort det. Når barn ser brann, er det traumatiserende. Det er så enkelt.

Nå føler 32-åringen at hun må ta grep.

– Det er synd at jeg må nekte henne, fordi hun savner det lille samfunnet vi har her på Mortensrud. Jeg vil helt ærlig ikke utsette barnet mitt for psykisk eller fysisk vold, sier Butt.

Muslimer anser at koranbrenning ikke er greit fordi det er deres hellige bok. I Norge er det ingen lover som stopper personer i å brenne Koranen.

Her brenner Sian Koranen, muslimenes hellige bok, like utenfor moskeen på Mortensrud i Oslo. Det skaper reaksjoner. Du trenger javascript for å se video. Her brenner Sian Koranen, muslimenes hellige bok, like utenfor moskeen på Mortensrud i Oslo. Det skaper reaksjoner.

Politiet deler bekyrimgen

Islamsk Råd Norge reagerer sterkt på at konsekvensen kan bli at barn ikke kommer seg til moskeen. De har flere eksempler på lignende.

– Det er en følelsladet situasjon, og folk reagerer ut ifra det. Det er hjerteskjærende å høre at barn ikke kommer hit av frykt, sier leder Abdirahman Diriye.

– Hjerteskjærende å se at barn ikke kommer til moskeen, sier leder av Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Flere imamer i området opplever at foreldre tar kontakt på grunn av frykt. Islamsk Råd Norge mener problemet har eskalert.

– Politiet er nødt til å hindre at rasister kommer med hatytringer eller brenner Koranen her alle samler seg. Dette fører til psykisk vold og ting er annerledes fordi de oppsøker oss, sier Diriye.

Daglig leder i Søndre Nordstrand Muslimske senter på Mortensrud kaller Sians aksjoner for en «provokasjon» mot muslimer.

– Det er ikke uunngåelig å møte muslimer når det skjer på samme tid som fredagsbønnen, utenfor døra vår. Muslimer her har vært rolige i møte med Sian, sier leder Tahir Mahmood Salam.

Sian: – Vi lever i Norge

Politiet deler bekymringene til Islamsk Råd Norge og frykten for uro utenfor bygget.

– Vi skjønner at folk setter spørsmålstegn ved hvorfor dette er tillatt, men vi håndhever lover som Stortinget har satt. Vi kan sette vilkår om at markeringen må flyttes til et annet sted av hensyn til orden og sikkerhet, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kai Spurkland til NRK.

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kai Spurkland. Foto: Rahand Bazaz / NRK

I Sverige har motdemonstranter angrepet politiet etter at en høyreekstrem politiker satt fyr på Koranen.

– Vi lever i Norge, her er dette lov. Du kan like det eller ikke like det, men du blir ikke utsatt for noe voldelig selv om du ser noe du ikke liker, sier leder for gruppen Lars Thorsen.

I 2019 ble han dømt i Oslo tingrett for hatefulle ytringer.

– Veldig traumatiserende

Kinza Butts budskap er å holde seg unna moskeen.

– Så lenge det ikke er noe publikum eller noen blir skadet, så får de bare holde på. Det er uakseptabelt like utenfor her i mine øyne, sier 32-åringen.

Hun jobber på en skole i lokalmiljøet, og opplever at egne elever stiller spørsmål om det som skjer.

Sian nekter å bytte plassering på steder hvor de brenner muslimenes hellige bok, Koranen. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– De begynner å tenke på hva som skjer hvis Sian er ute etter dem. Det er veldig traumatiserende for dem, sier Butt.

Sian mener det ikke er riktig å bytte plassering til tross for sterke reaksjoner fra miljøet.

– Hvis vi skal finne et annet sted, så er det fordi vi blir utsatt for vold når vi stiller oss opp utenfor en moské, sier Lars Thorsen.