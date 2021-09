Minnemarkering for de tre brødrene som omkom i trafikkulykke

Blomster blir lagt ned. Lysene tennes. Tårene triller.

Mandag kveld ble det holdt en minnemarkering for brødrene Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya Jamal Sirwil (17) som mistet livet i trafikkulykken i Flå kommune for to uker siden.

– Det er godt å stå her i fellesskap, kjenne på sorgen. Alle blir jo preget av en slik hjerteskjærende historie. Det går ikke upåaktet hen, sier en gråtkvalt ordfører i Flå, Merethe Gandrud til NRK.

Etter den lokale ungdommens ønske ble minnemarkeringen holdt på stedet hvor den fatale ulykken skjedde.

Ordfører i Flå kommune, Merethe Gandrud, var tydelig preget under minnemarkeringen. Foto: Caroline Utti / NRK

Mellom klokken 19 og 20 mandag kveld ble riksvei 7 delvis stengt.

Trafikken dirigeres rolig forbi, mens de fremmøtte samler seg i sorgen. En tung stillhet runger over stedet.

– Fokuset de siste dagene har vært de pårørende og de sørgende, sier Gandrud.

– Hva sier du til ungdommen som er her?

– Jeg sier at det er godt å se at de er her. Takker for at de kom.

Lysene ble tent for å minnes Emad, Ibrahim og Yahya. Foto: Caroline Utti / NRK

– Sterke følelser

23. august var brødrene på vei i retning mot Flå da bilen de kjørte kolliderte med en kranbil. De tre brødrene er hjemmehørende i Flå og Krødsherad kommuner.

Én uke senere ble de tre brødrene gravlagt ved Åmot kirkegård i Modum i en seremoni hvor 200 mennesker møtte opp.

Les også: I dag ble Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya (17) begravet

Begge ordførerne i de berørte kommunene, Merethe Gandrud (Flå) og Knut Martin Glesne (Krødsherad), var til stede under minnemarkeringen mandag kveld.

Også personer fra kriseteamene og ledelsen i Statens vegvesen deltok.

Ordførerne i de berørte kommunene, Merethe Gandrud og Knut Martin Glesne. Foto: Caroline Utti / NRK

– Det er sterke følelser her nå etter det som har skjedd.

Det sier Tom Raaen i psykososialt kriseteam i Krødsherad kommune.

Han bemerker dertil at de som team holder seg i bakgrunnen under markeringen, men følger med da de fremmøtte kan få reaksjoner.

Les også: – Vi visste ikke at det skulle ende sånn, i trygge Norge

– Vi er her for å observere og for å bistå ved behov. Reaksjoner hos de fremmøtte kan absolutt hende. Det blir mange sterke følelser og minner som kommer tilbake, understreker Raaen.

Betyr mye

Ordfører Gandrud forteller at det er et stort behov for å vise respekt for de døde og for foreldrene, og er glad for at minnemarkeringen nå finner sted.

– Hva tror du det betyr for ungdommen å samles her på ulykkesstedet?

– Det betyr veldig mye for dem. De får avgjøre hvor lenge dette pågår, når de synes det er greit å dra hjem, avslutter en tydelig rørt og beveget Gandrud.

Kranbilsjåføren er siktet for brudd på straffelovens § 281, uaktsom forvoldelse av død. Tirsdag ble han også siktet for brudd på vegtrafikklovens § 3.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om årsaken til møteulykken.