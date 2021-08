Kranbilsjåføren er siktet for brudd på straffelovens § 281, uaktsom forvoldelse av død. Tirsdag ble han også siktet for brudd på vegtrafikklovens § 3.

– I forbindelse med at denne saken er under etterforskning, ønsker politiet å beslaglegge førerkortet hans inntil man har en endelig avgjørelse i saken.

Det sier politiadvokat ved Sørøst politidistrikt, Andrea Finckenhagen, om at kranbilførerens førerkort ble beslaglagt etter trafikkulykken på riksvei 7 forrige uke.

– Da er det sånn systemet fungerer at dersom man ikke samtykker til et førerkortbeslag, så har påtalemyndigheten plikt til å oversende en begjæring om førerkortbeslag til retten, som da må ta stilling til om vilkårene for førerkortbeslaget er oppfylt, forklarer Finckenhagen og legger til:

– Og i den anledning utarbeider påtalemyndigheten en siktelse som sendes sammen med begjæringen om førerkortbeslaget og øvrige saksdokumenter til retten for en avgjørelse.

– Men er det mistanke om at han kan ha forårsaket ulykken?

– Påtalemyndigheten mener jo at det foreligger skjellig grunn til mistanke. Det er jo ett av vilkårene for å holde førerkortet beslaglagt.

Det var godt vær og tørr veibane på ulykkesstedet. Kollisjonen skjedde på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Ikke enig

Kranbilførerens advokat, Christian Arnkværn, sier mannen stiller seg uforstående til siktelsen.

Christian Arnkværn representerer kranbilføreren. Her avbildet i forbindelse med en annen rettsak. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Han er ikke enig i at han kan ha gjort noen ting i forbindelse med den ulykken der som gjør at han kan ha noe som helst skyld i at det skjedde, sier Arnkværn til NRK.

Han forteller at politiet tok førerkortet i beslag på ulykkesdagen.

– Og han ble jo sånn sett formelt siktet. Han ble også avhørt av politiet dagen etter, og i forbindelse med det avhøret kom det ikke frem noen ting som ga han noe inntrykk av det var noe konkret politiet hadde som tydet på at han skulle være medskyldig i ulykken, forteller Arnkværn og legger til:

– Ulykken går jo selvfølgelig veldig innpå ham, det sier seg jo selv. Men at han også skal være beskyldt for å ha noen form for skyld i ulykken gjør det bare verre.

Tre brødre mistet livet

Det var de tre brødrene Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya Jamal Sirwil (17) som mistet livet i ulykken på riksvei 7 i Hallingdal mandag i forrige uke.

Brødrene var på vei i retning mot Flå da bilen de kjørte kolliderte med en kranbil ved Gulsvik i Hallingdal.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om årsaken til møteulykken.