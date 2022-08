– Det gjør at vi kan snakke om noe annet enn faget. Jeg mener dette spillet er en nøkkel til vårt gode arbeidsmiljø, sier Stig Larsen, salgsleder i Glitre Energi Strøm.

Fredag kveld braker det løs med første runde av Premier League, og det betyr også starten for Fantasy Premier League. Siden salgsgjengen ble satt sammen for tre år siden, har de konkurrert mot hverandre i det populære spillet.

Det går ut på at man velger seg ut en tropp av spillere i den engelske toppdivisjonen, for så å få poeng for hvordan spillerne gjør det i kamper i det virkelige liv.

Hovere over kollegaene

For å få gode prestasjoner kreves det en fotballinteresse og også en viss kunnskap om tall.

– Det dyrker konkurranseinstinktet vårt, og det er deilig å kunne komme på en mandag for å hovere litt over kollegaene sine, sier Larsen.

Tall som Viasat har hentet ut, viser at det var 215.000 norske spillere i fjor. Nesten 7 millioner over hele verden har allerede laget et lag, og det tallet kommer til å øke.

Arbresha Hadergjonaj er nyansatt og med i Fantasy PL for første gang. Hun mener også spillet skaper samhold i gjengen. Foto: Anders Haualand / NRK

Heder og ære

Vemund Eskevik er kontorets beste og har vunnet internt i alle årene de har holdt på. Han er selvsikker på seier i år også.

– Vi vinner heder og ære, og det er nok for meg. Å vinne over de andre er viktigst, sier Eskevik.

I år får han konkurranse fra en nyansatt. Arbresha Hadergjonaj er med for første gang.

– Jeg synes dette skaper et veldig godt samhold, og det er gøy å få være med på, sier hun.

For å slå kontorets beste i Fantasy Premier League og i fotball skyr de andre ingen midler. Foto: Anders Haualand / NRK

Ikke noe hjelp å få

Men noen hjelp fra kollegaene får hun ikke.

– De vil ikke gi meg noen tips til hvem jeg bør ha med i laget. Kanskje for å holde seg i toppen, sier Hadergjonaj.

I Drammen finner man også en av Norges beste spillere, og han har noen tips på lur til nye spillere. To ganger har Eirik Jokerud kommet innen topp 250 i verden og har flere andre topplasseringer. Blant annet kom han på andre plass i den norske versjonen av spillet i fjor.

– For å bli en god fantasy-spiller må man kunne litt fotball og være litt glad i tall, sier Jokerud.

NRK forklarer Her er Eiriks beste tips for deg som skal spille i år Bla videre Bruk første WC tidlig Det er en annerledes sesong på grunn av VM i desember. Det gjør at man i prinsippet får et ekstra «wildcard». Bruk derfor det første «wildcardet» senest til runde ni. Behold 0,5 i banken Dette har Eirik gjort de siste fem årene. Ved å beholde 0,5 i banken til runde én gjør at han slipper å bekymre seg for prisstigning. Fordi en prisstigning på 0,1 er egentlig det samme som en prisstigning på 0,5 etter første runde. Vent med byttene Dette går inn i forrige tips. Ved at man har litt ekstra i banken gjør at man kan gjøre byttene så sent som mulig. Fredag kveld eller lørdag rett før kamp. Da har man fått mest mulig informasjon om skader, form og rykter. Ha det gøy Eirik har alltid en stamme på 8-9 mann som «alle andre» eier. Men med de siste plassene så prøver han å velge spillere som han har en god magefølelse på eller som gir han en ekstra grunn til å se en kamp. Det viktigste er at man har det gøy med spillet og derfor er det viktige å gå for magefølelsen. Ikke bry deg om favorittlaget En felle som Eirik selv er i ferd med å gå i. Som Arsenal-fan vurderer han nå å ta inn en tredje Arsenal-spiller. Allikevel råder han deg til å ikke bare velge tre spillere fra favorittlaget fordi du vil støtte eget lag. Forrige kort Neste kort

Tørr ikke estimere tidsbruken

Selv er han mattelærer og ser vanvittig mye fotball. Han spiller mot kollegaer på jobben og mot samboeren sin, som han også har fått hektet på spillet.

Eirik Jokerud fra Drammen er en av Norges beste Fantasy-spillere. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

– Det har blitt litt som en paraktivitet. Da får vi sett på fotball sammen og kan heie på spillerne vi har på laget vårt. Hun har slått meg i enkeltrunder, og da har jeg fått høre det.

– Jeg har også opprettet ligaer mot elevene mine og lovet dem en stor overraskelse om de slår meg. Det har dog aldri skjedd, sier Jokerud med et smil om munnen.

Han tør ikke å estimere hvor mye tid han bruker på det hver uke.

– Men det er mye, ler han.

Stig Larsen i Glitre Energi Strøm mener Fantasy bidrar til mye positivt på jobben. Foto: Anders Haualand / NRK

Sjefen bruker mest tid

Tilbake til gjengen på kontoret. Der bruker de også mye tid på spillet.

– Hvis vi ber sjefen om å lukke ørene nå; hvor mye tid bruker du på dette spillet i arbeidstiden?

– Jeg bruker ikke så altfor mye tid i arbeidstiden. Men jeg tror faktisk sjefen bruker mest tid på det her på kontoret, ler Eskevik.

