Spill av lyd Nå kommer jeg til å si én ting, at det som kommer til å skje fra neste år,

det kommer ikke ...

Nå skal jeg si det ordet som jeg ikke får lov til å si, tater, inn her på campingen.

Nå kommer jeg til å straffe alle sammen.

NRK har fordreid stemmene i opptaket.

Uttalelsen kommer fra en daglig leder ved en campingplass i Østfold, etter en opphetet diskusjon med noen av gjestene. Det viser en syv minutter lang video NRK har fått tilgang til.

– Det fikk meg til å føle meg som et undermenneske. Som at hun hadde noen slags autoritet og makt over oss, bare fordi vi tilhører det folkeslaget, sier Rickhard Hartmann.

Han og familien tilhører minoritetsgruppene rom og romani, og er bosatt i Sarpsborg.

Sammen med venner ferierte familien på campingen i ti dager. Hartmann mener de ble behandlet annerledes gjennom hele oppholdet.

– At jeg skulle straffe dem alle var bare noe jeg sa i hetens øyeblikk. Det har jeg ikke noe intensjon om i det hele tatt, sier den daglige lederen.

Mener fyllekjøring var årsaken

Dagen før den opphetede diskusjonen fant sted, ble én i reisefølget til Hartmann beskyldt for å fyllekjøre av campingledelsen.

Deretter skal enkelte av dem ha fått beskjed om å forlate campingplassen neste morgen.

NRK har vært i kontakt med føreren av bilen. Han avviser at han var påvirket av alkohol da han kjørte gjennom campingområdet.

– Kanskje daglig leder har sett seg lei av at noen har kjørt frem og tilbake for å hente vann, og kanskje hun brukte det som påskudd for å si at noen har kjørt i fylla, spekulerer Hartmann.

Rickhard Hartmann har tidligere vært leder i Romanifolkets riksforbund. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Daglig leder mener imidlertid at vedkommende fyllekjørte, og var til fare for barn som lekte på campingen.

– Uansett hvem som hadde gjort det hadde de blitt kastet ut. Jeg må ta hensyn til alle der oppe. Det kunne skjedd en ulykke.

Likevel meldte hun ikke ifra til politiet om hendelsen før dagen etter.

Føler seg utsatt

I 2012 og 2017 gjennomførte Holocaust-senteret en holdningsundersøkelse.

Begge årene kom det frem at rom er minoriteten som nordmenn ønsker å ha minst kontakt med.

– Vi er fortsatt utsatt i dag, i 2022, sier Natalina Jansen, samboeren til Hartmann.

Hun er også leder i Romsk råd, og har store deler av livet følt på stigmatisering og diskriminering.

Natalina Jansen er leder av Romsk råd, og jobber hos Romsk kultur- og ressurssenter som brobygger mellom rom og myndighetene. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Liten vilje til å gjøre noe med det

– Det er altfor lite fokus på diskriminering og rasisme mot rom og romani. Det er få som ser på det, og det er liten vilje til å gjøre noe med det, hevder Hatem Ben Mansour.

Han er fungerende daglig leder i Antirasistisk Senter. De jobber for å bekjempe rasisme og diskriminering i samfunnet.

Mansour sier at de sjeldent blir kontaktet av rom og romanifolk.

– Vi vet at de blir diskriminert, men vi hører dessverre lite fra dem.

Fungerende leder i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour. Foto: Artur do Carmo / NRK

Ble bortvist fra området

Både Hartmann og campingens daglige leder kontaktet politiet lørdag. Politiet bekrefter til NRK at en patrulje kom til campingen samme ettermiddag.

Det resulterte i at Hartmann og Jansen ble bortvist fra området i et døgn – selv om de ikke hadde noe med den påståtte fyllekjøringen å gjøre.

Den daglige lederen mener det var diskusjonen med campinggjestene som framprovoserte ordbruken hennes.

– Det er rasistisk det jeg sa. Det var i hetens øyeblikk jeg sa det. Jeg finnes ikke rasist i det hele tatt. Jeg beklager så meget.

Nå har Hartmann og Jansen meldt fra om hendelsen til Likestillings- og diskrimineringsombudet. De har også planer om å anmelde saken til politiet.