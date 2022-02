10 dager før han fyller 73 år annonserte Kolberg mandag at han trekker seg som leder av Buskerud Arbeiderparti. Han orienterte partiet søndag. Avgjørelsen kommer en drøy uke etter at representantskapet i Viken Arbeiderparti vedtok å søke Stortinget om oppløsning av storfylket.

Kolberg sto sterkt på i ukene frem mot vedtaket.

Kolberg regnes som en grå eminense i Arbeiderpartiet. Han står ikke alltid i første rekke, men har hatt stor innflytelse i politikken, gjennom mange år. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– En slik sentralisering som Viken representerer, svekker tilhørigheten i befolkningen til de vedtakene som politikken fatter, sa Kolberg da.

Kolberg sier det ikke ligger noe dramatikk bak beslutningen om å tre av.

– Nei, ingen dramatikk og ingenting i kulissene her overhodet. Dette er bare resultatet av en helt naturlig prosess.

Han sier det kommer et tidspunkt der det er riktig å slippe nye politiske krefter til.

Nå vil han bruke tiden sin på andre ting enn politikk fremover, selv om dét nok kan bli vanskelig for en gammel sirkushest.

Slutten på en lang politisk karriere

Kolberg ble valgt inn i kommunestyret i Lier i 1971 og har siden den tid hatt en lang rekke verv og posisjoner i politikken.

Karrieren startet riktignok i fagforeningen da han som tenåring jobbet på Norsk Skotøiarbeidsforbund på Romika i Lier. Nesten samtidig meldte han seg inn i AUF, som han har hatt et nært forhold til hele sin politiske karriere.

Martin Kolberg taler til partifeller på valgvake i 2017. Foto: Ingar Andreassen / NRK

Det var en tydelig rørt Kolberg som i 2018 ble valgt til leder av Buskerud Arbeiderparti etter å ha blitt vraket til kontroll- og konstitusjonskomiteen som han ledet fra 2013 til 2017. Et verv han selv har fremhevet som et av de viktigste i sin politiske karriere.

To år senere varslet Kolberg at han gir seg som stortingsrepresentant – 11 år etter at han først ble valgt inn.

Ikke bare oppturer

Nærmere 50 år i politikken nærmer seg altså slutten. Det har ikke bare vært en dans på roser: Bruddet med barndomsvennen og tidligere statsminister Thorbjørn Jagland, Valla-saken, Giske-saken, striden mellom Gro og Reiulf – Ap-veteranen har opplevd det meste.

Martin Kolberg med tre ord som for ham er blant de aller viktigste. Foto: NRK

Mange vil nok også huske Martin Kolberg for sin tale på Ap sitt landsmøte i 2005. Med knyttet hånd formanet han: «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen» fra talerstolen. Og nettopp fagbevegelsen har vært selve fundamentet i Martin Kolberg sin politiske karriere, ifølge han selv.

Loff i trynet

Men av alle konfrontasjoner Kolberg har opplevd, vil nok «loff i trynet» peke seg ut for mange. Uttrykket ble først kjent da han gjestet Nytt på nytt for vel 15 år siden. Kolberg ble nemlig til stadighet konfrontert av Gro Harlem Brundtland som mente han så ut som en «loff i trynet».

Martin Kolberg sammen med Gro Harlem Brundtland på landsmøtet i Ap i 2007. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Brundtland oppklarte senere, i en tale under Kolbergs 60-årsdag, at uttrykket stammer fra hennes far og brukes når ansiktsuttrykket avslører at noen ikke har lyst til å gi et direkte eller helt sannferdig svar. Det var visst ikke bare Kolberg som kunne se ut som en «loff i trynet» heller, ifølge Brundtland.

Gleder seg til livet videre med Aud

Politikk tar tid, noe familien til en politiker alltid vil føle på kroppen. Kolberg og kona Aud har levd sammen i det politiske livet i 50 år.

– Uten Aud hadde det ikke gått, og nå skal hun få mer tid. Vi har barnebarn, hytte og hus å ta vare på, så det er nok å fylle pensjonisttilværelsen med, sier Kolberg.

Han gleder seg også til å lese noe annet enn dokumenter. Det er flere romanklassikere han har dårlig samvittighet for å ikke ha lest.

Martin Kolberg gleder seg til å få mer tid til kona Aud. Her hjemme i Lier. Foto: Mats Rønning / NRK

Helt arbeidsløs blir likevel Kolberg ikke. Stortinget har valgt ham inn i representantskapet i Norges Bank.

– Det er noe nytt for meg, men jeg tar med meg mye erfaring som jeg tror kan komme til nytte.

Årsmøtet i Buskerud Arbeiderparti holdes i slutten av mars. Nå har altså valgkomitéen fått beskjed om at tillitsmannen Kolberg går ut av linja.