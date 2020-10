Tidligere Ap-leder og statsminister Thorbjørn Jagland gir onsdag ut første bind av sin nye bok, «Du skal eie det selv».

NRK fikk tilgang til boka tirsdag kveld.

I tillegg til å gå inn i den brutale maktkampen med sin etterfølger Jens Stoltenberg, og det historiske ultimatumet i 1997, forteller den tidligere Ap-lederen og statsministeren om konflikten med Martin Kolberg.

Martin Kolberg og Thorbjørn Jagland kom begge fra Lier. De var barndomsvenner, og hadde et nært samarbeid.

Sammen gikk de inn i AUF, og fulgte hverandre hele veien opp til partikontoret. Kolberg var også forlover i Jaglands bryllup.

Kolberg var barndomsvenn og forlover

Kolberg var stabssjef ved Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland fra 1995 til 1996. Men da Jagland overtok som statsminister, ble hans venn og kollega Kolberg flyttet fra SMK til Forsvarsdepartementet.

Det ble oppfattet som en klar degradering, og førte til et brudd i vennskapet. Jagland skriver i boka at det er blitt gjort «et stort nummer» av at han ikke utnevnte Kolberg til stabssjef ved SMK, men heller valgte den mangeårige kvinnesekretæren Britt Schultz.

«Da Martin ble klar over valget av Britt Schultz, kom han ned til meg hjemme på Tranby. Det var kvelden før jeg skulle presentere regjeringen, og han ble sittende til langt på natt. Han var svært skuffet og ville ha meg til å omgjøre beslutningen (…).

Han fortsetter: «Den kvelden forklarte jeg Martin at jeg ikke kunne ombestemme meg. Jeg hadde spurt en annen. Jeg ble svært lei meg for det som skjedde. At det ble skapt et inntrykk av at jeg sviktet min gamle venn, var dobbelt leit. Jeg tenkte imidlertid at det ikke ville føre til noe godt at jeg fortalte min versjon om det som skjedde.»

Kolberg: – Dette er uriktig

Ifølge Jagland var det nemlig Kolberg som tok initiativ til at han ble flyttet fra SMK til Forsvarsdepartementet, gjennom å antyde at de to burde samarbeide mindre.

Før Jagland ble statsminister i 1996, hadde Kolberg sagt til Jagland at det var lurt at de to skilte lag, står det i boka.

«En kveld i 1995 kjørte vi sammen fra Stortinget på vei hjem til Tranby, der vi begge bodde. Han var da leder for Arbeiderpartiets sekretariat på Stortinget, og jeg var gruppeleder. Etter at vi hadde fylt bensin på Ramstadsletta, sa han plutselig: "Jeg tror det er riktig at vi to nå skiller lag. Vi har fulgt hverandre hele livet. Det er som regel klokt at slikt på et eller annet tidspunkt tar slutt."»

NRK har snakket med Martin Kolberg. Han kaller påstandene som fremlegges i boka uriktige:

– Dette er uriktig. Jeg arbeider nå med min bok, og da skal jeg fortelle hvordan jeg oppfattet dette. Da kommer jeg med min versjon, sier Kolberg til NRK.

Kolberg er ikke den eneste tidligere partikollegaen som nevnes i den nye boka. Også Jens Stoltenberg, og lederstriden mellom han og Jagland, omtales.

Beskylder Stoltenberg for skittent spill

«Det har vært mange kamper opp gjennom årene om hvem som skulle bli partiets ledere. Men det har alltid vært avgjort ved hjelp av en valgkomité som la fram sin innstilling for landsmøtet. Her hadde noen – i en leilighet på Bislett – oppnevnt seg selv som valgkomité og startet arbeidet med skifte av leder anonymt ved hjelp av pressen,» skriver Jagland i boken.»

I Stoltenbergs biografi fra 2016 innrømmer han at han jobbet systematisk og holdt hemmelige møter for å skvise ut Jagland.

Jens Stoltenberg ønsker ikke å kommentere Jaglands bok utover dette som er formidlet via pressekontakten:

– Jens Stoltenberg fortalte sin versjon av tiden som norsk politiker og statsminister i selvbiografien sin. Han har ikke noe å føye til utover dette, opplyser Sissel Kruse Larsen, kommunikasjonsrådgiver for Jens Stoltenberg, til NRK.