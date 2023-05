Mann alvorlig skadd etter knivstikking i Eidsvoll

Den fornærmede mannen skal selv ha ringt inn til AMK å ha sagt at han har blitt knivstukket.

– Vi ble tidlig koblet inn. Mannen ble funnet utendørs, og ut ifra opplysninger vi har nå, skal også knivstikkingen ha skjedd utendørs, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Gisle Sveen til NRK rundt klokken 15.40.

Mannen ble senere hentet av luftambulanse etter at det ble klart at det er snakk om alvorlige skader.

Den fornærmede skal være en voksen mann.

Nå mener politiet at knivstikkingen skal ha skjedd inne i en bolig i nærheten av hvor mannen ble funnet.

– Vi har sperret av en bolig som vi mener hendelsen har skjedd i. Nå venter vi på kriminalteknikere som skal undersøke boligen, sier politiets innsatsleder på stedet, Ketil Lund, til NRK.

To personer pågrepet

Operasjonslederen sier at de så langt ikke har pågrepet noen mistenkte, men to personer er anholdt av en politipatrulje.

– En patrulje har anholdt to menn som har vært på stedet. De jobbes nå med alibisjekk, men så langt er de ikke pågrepet, sier Sveen.

Ifølge Sveen er det ikke snakk om en tilfeldig fornærmet. Begge personene er også kjenninger av politiet.

Operasjonslederen sa til NTB at de to mennene nå er pågrepet.

– Disse mennene er nå besluttet pågrepet. Det er funnet et våpen i forbindelse med at mennene ble anholdt. Hva de er siktet for er foreløpig ikke kjent for meg, sier Sveen til NTB klokken 15.50.

Han forteller videre at politiet har kjennskap til begge de pågrepne mennene fra før av, men er foreløpig kjent med om mennene har noe relasjon til mannen som ble knivstukket.

I tillegg jobber politiet i området med å snakke med vitner.

– Det er en etterforskning som er i tidlig fase, men vi jobber med å samle inn informasjon på hva som har skjedd, sier han.